À Ajaccio, une saison culturelle qui mise sur la diversité et la création insulaire

Sur la scène de l’Espace Diamant, le jeune ballet ajaccien a présenté une création (Photos : Paule Santoni)
La soirée a commencé par la danse. Sur la scène de l’Espace Diamant, le jeune ballet ajaccien a présenté une création de 25 minutes, préparée avec son professeur Pierre-Antoine d’Orazio. Les jeunes danseuses, auditionnées pour intégrer le ballet, ont notamment abordé à travers leurs chorégraphies le réchauffement climatique, l’intelligence artificielle, l’influence des technologies ou encore la violence faite aux animaux dans les cirques.
Un choix qui avait aussi valeur de symbole pour Marie-Luce Paccioni, cheffe du service programmation culturelle au spectacle vivant. « Ces jeunes filles sont l’avenir de la danse sur la ville d’Ajaccio », estime-t-elle.
La saison se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai au théâtre Empire, à l’Espace Diamant et, pour certaines propositions, hors les murs. Au programme : théâtre, danse, musique, humour, mais aussi conférences et expositions.
33 spectacles et plus de 80 représentations
La programmation compte 33 spectacles pour plus de 80 représentations. Le nombre de séances s’explique notamment par les propositions destinées aux enfants, présentées plusieurs fois afin de permettre à davantage d’élèves de les découvrir.
Un choix qui avait aussi valeur de symbole pour Marie-Luce Paccioni, cheffe du service programmation culturelle au spectacle vivant. « Ces jeunes filles sont l’avenir de la danse sur la ville d’Ajaccio », estime-t-elle.
La saison se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai au théâtre Empire, à l’Espace Diamant et, pour certaines propositions, hors les murs. Au programme : théâtre, danse, musique, humour, mais aussi conférences et expositions.
33 spectacles et plus de 80 représentations
La programmation compte 33 spectacles pour plus de 80 représentations. Le nombre de séances s’explique notamment par les propositions destinées aux enfants, présentées plusieurs fois afin de permettre à davantage d’élèves de les découvrir.
Près de 200 personnes ont assisté à la soirée de lancement de la saison culturelle à l'Espace Diamant
Huit expositions sont également prévues, ainsi que cinq résidences de création et un temps consacré à la création insulaire émergente. Pour Laurianne Giacobbi, directrice de la culture de la Ville d’Ajaccio, cette saison s’inscrit dans la continuité du travail mené par les équipes de programmation. Elle revendique trois axes : « l’éclectisme, l’exigence et la création ».
Parmi les spectacles annoncés figurent notamment des rendez-vous avec Fabrice Luchini et Fauve Hautot, mais aussi des pièces moins identifiées par le grand public. La programmation comprend également des spectacles issus du répertoire de Molière et plusieurs propositions humoristiques.
Un tiers de la programmation consacré aux artistes corses
La création insulaire constitue l’un des marqueurs mis en avant par la direction de la culture. Selon Laurianne Giacobbi, les artistes corses représentent environ un tiers de la programmation. La Ville travaille avec certains d’entre eux dès les premières étapes de leurs projets, notamment à travers des résidences de création. « Ils sont fondamentaux dans notre travail, ils sont les premiers à être entendus, écoutés, accompagnés », explique la directrice de la culture.
Parmi les spectacles annoncés figurent notamment des rendez-vous avec Fabrice Luchini et Fauve Hautot, mais aussi des pièces moins identifiées par le grand public. La programmation comprend également des spectacles issus du répertoire de Molière et plusieurs propositions humoristiques.
Un tiers de la programmation consacré aux artistes corses
La création insulaire constitue l’un des marqueurs mis en avant par la direction de la culture. Selon Laurianne Giacobbi, les artistes corses représentent environ un tiers de la programmation. La Ville travaille avec certains d’entre eux dès les premières étapes de leurs projets, notamment à travers des résidences de création. « Ils sont fondamentaux dans notre travail, ils sont les premiers à être entendus, écoutés, accompagnés », explique la directrice de la culture.
Dans son discours, Marie-France Colonna d’Istria, adjointe à la culture, a résumé l’ambition affichée par la municipalité
Cette programmation se construit aussi au fil de l’année. Les équipes se déplacent dans les festivals et les lieux culturels pour repérer de nouveaux projets, tandis que des artistes insulaires avec lesquels elles travaillent déjà peuvent les solliciter directement pour être accompagnés dans leur processus de création.
Dans son discours, Marie-France Colonna d’Istria, adjointe à la culture, a résumé l’ambition affichée par la municipalité : « Une saison culturelle, ce n’est pas un catalogue. C’est une rencontre, une émotion, une découverte, parfois même une surprise. »
Après cette soirée de lancement, place désormais aux premiers spectacles.
Dans son discours, Marie-France Colonna d’Istria, adjointe à la culture, a résumé l’ambition affichée par la municipalité : « Une saison culturelle, ce n’est pas un catalogue. C’est une rencontre, une émotion, une découverte, parfois même une surprise. »
Après cette soirée de lancement, place désormais aux premiers spectacles.
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