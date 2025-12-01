À Ajaccio, une deuxième soirée « Canti Corsi » pour soutenir l’ouverture prochaine de Praticalingua Aiacciu

L’association Praticalingua Aiacciu organise, le lundi 30 décembre à partir de 19 heures, sa deuxième soirée « Canti Corsi » au Café-restaurant Gilda. Après le succès de son premier rendez-vous en novembre, l’association renouvelle l’expérience avec une soirée musicale et conviviale dédiée à la langue corse.



Chants, rencontres et partage seront au cœur de cet événement de fin d’année, imaginé comme un moment chaleureux et fédérateur. « De nombreux chanteurs et musiciens ont d’ores et déjà répondu présents pour offrir au public une immersion vivante et authentique dans le patrimoine musical corse », ajoute Maria-Francesca Canavelli, la présidente de l’associu.



Une soirée de soutien pour faire vivre la langue corse



Au-delà de l’aspect festif, cette soirée revêt une dimension essentielle : celle du soutien à un projet culturel et éducatif ambitieux. Les fonds récoltés permettront à Praticalingua Aiacciu de finaliser son installation et d’ouvrir ses portes au premier trimestre 2026, au cœur de la cité impériale. Pour l’occasion, un second comptoir extérieur sera mis en place afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions. L’association compte une nouvelle fois sur la mobilisation des Ajacciennes et des Ajacciens, déjà nombreux lors de la première soirée de lancement. Les recettes de l’événement contribueront à la mise en œuvre des premières actions de l’association, destinées aux enfants comme aux adultes : l’ouverture de cours de langue corse, la création d’ateliers artistiques et culturels immersifs, l’organisation d’activités, d’excursions, de rencontres et de projets pédagogiques pour faire vivre la langue au quotidien.



Praticalingua Aiacciu est une association loi 1901 dédiée à la promotion, à l’apprentissage et à la pratique de la langue corse auprès de tous les publics. Elle a pour vocation de proposer des cours de langue corse pour enfants et adultes, ainsi que des ateliers culturels thématiques et des activités favorisant la transmission artistique et patrimoniale. À terme, l’association ambitionne de devenir un lieu ouvert, dynamique et accessible, où chacun pourra apprendre, pratiquer et vivre la langue corse au quotidien.