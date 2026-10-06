À Ajaccio, les trois Cités éducatives de Corse réunies pour une première journée d’échanges

Accompagner les jeunes de 0 à 25 ans



Car derrière cette volonté de coopération, il y a un dispositif qui concerne directement des milliers d’enfants et de jeunes. À Ajaccio, la Cité éducative touche environ 4 500 jeunes, de 0 à 25 ans, dans plusieurs quartiers prioritaires. Elle regroupe le établissements classés Réseau d’éducation Prioritaire (REP). Cela représente 16 écoles maternelles et primaires sur les 29 que compte la ville, trois collèges sur quatre et six crèches sur huit, et s’étend de Saint-Jean à Bodiccione, en incluant les quartiers Cannes-Salines et Nord-Rocade.



« C’est une prise en charge des enfants de 0 à 25 ans, sur tous les temps, scolaire, périscolaire et extrascolaire », explique Vincent Calendini, chef de projet Cité éducative pour la Ville d’Ajaccio. Une approche qui doit permettre, selon lui, de ne pas limiter l’accompagnement aux seuls apprentissages scolaires : « C’est les prendre en charge à court, moyen ou long terme, jusqu’à l’insertion professionnelle et la vie dans notre société. »



Six parcours structurent cette action : avenir, lecture, éducation artistique et culturelle, citoyenneté, sport et santé. « On les prend en charge sur des parcours », résume Vincent Calendini, qui cite notamment le parcours sport, centré sur l’apprentissage de la natation. Toutes les classes de grandes sections, CE1 et CM1 de la ville d’Ajaccio iront donc à la piscine cette année.



Pour la rectrice, cette démarche répond d’abord à un enjeu d’égalité. « L’objectif de la Cité éducative, c’est de donner plus à ceux qui ont moins », insiste-t-elle. « Ces enfants-là, ils sont fragiles socialement, souvent scolairement, et donc on doit faire davantage pour eux. »