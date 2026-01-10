À Afa, Corsica Sheepdog initie les borders collies à la conduite de troupeaux

Depuis le lancement des formations, Corsica Sheepdog organise deux sessions par mois, et les fondatrices constatent un réel besoin sur le territoire. « Depuis deux ans, on a une demande qui est tout le temps en progression. Actuellement, sur les chiens qu’on prend lors des sessions, la moitié appartient à des bergers ou des agriculteurs. Il y a une vraie demande, plutôt dans le nord que dans le sud de la Corse, mais elle est présente. On propose aussi de faire venir des intervenants continentaux chez qui on s’est formées, et on a eu quelqu’un de Girolata qui a carrément pris le bateau pour faire deux jours de stage. On voit qu’il y a vraiment un besoin et une envie », détaille Leslie Orsatti.





Aujourd’hui, les fondatrices souhaitent étendre leur action à toute la Corse, en proposant des stages itinérants. « Il faut à peu près huit semaines pour dresser un chien en travaillant régulièrement, mais en n'ayant que deux sessions par mois, forcément, le dressage est un petit peu plus long, et je dirais qu'il faut six mois. On aimerait mettre en place des partenariats, par exemple avec la Chambre d’agriculture, où on pourrait proposer de monter pendant deux jours avec nos propres brebis et former les agriculteurs. Le chien apprend déjà plus quand c'est un stage de deux jours qu'en une demi-journée. »



Leslie et Laura souhaitent également mettre en avant la pluralité de leur formation. « On a beaucoup d'agriculteurs qui nous posent des questions et qui nous demandent comment on dresse un border collie parce qu'il y a encore des erreurs. On pense que le border collie, c'est comme le montagne des Pyrénées, où on le laisse au milieu du troupeau, mais si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à dresser votre chien. Il y a plein de petites choses et des petites subtilités que les agriculteurs ne connaissent pas, même pour dresser des chèvres, c’est très différent des brebis parce que ça affronte le chien, ça donne des coups de tête et on apprend au chien à se forger un caractère et du mental pour répondre. Quelque part, on apporte un plus à leur propre savoir. Il y aurait une partie pratique et une partie théorique pour mieux comprendre le chien lors de ces stages. »

