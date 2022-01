70 000 pièces à l'étude : Ajaccio recense son patrimoine culturel matériel pour le valoriser

Questionner avec un œil neuf le patrimoine de la Ville : c’est le travail mené depuis juillet 2019 par Florian Blazin, ingénieur Art et Métier, qui missionné par la municipalité, a la lourde tâche de recenser, d’étudier et de mettre en valeur le patrimoine exceptionnel de la cité impériale en élaborant un inventaire général.

Le trentenaire, titulaire d’un Master 2 en étude du patrimoine de l’université Toulouse II Jean-Jaurès, a aussi la responsabilité de faire entrer, un bien meuble ou un bien immobilier sur les listes de cet inventaire général s’il relève un intérêt culturel, historique ou scientifique.



Un travail de longue haleine programmé sur plusieurs années

L’inventaire général du patrimoine d’Ajaccio répond à la politique culturelle ambitieuse d’une Ville, labellisée « Ville d’Arts et d’Histoire » et classée sur près de 80 hectares zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAU), futur site patrimonial remarquable (SPR). C’est d’ailleurs sur ce champ topographique qu’est mené ce travail qui repose notamment autour de 15 monuments « historiques classés ou inscrits », 105 monuments « remarquables » et 467 monuments « intéressants ». Depuis 2019, environ 23 400 pièces ont déjà été dépouillées.





70 000 pièces à l’étude

« L’enjeu et la difficulté de la recherche dont nous parlons n’est pas tant le repérage et la description des édifices, mais plutôt la gestion rigoureuse des très nombreuses sources d’archives (plus de 70 000 pièces étudiées actuellement) et bibliographiques ainsi que leur mise en commun de manière optimale en vue d’effectuer à postériori une mise en valeur digne du patrimoine étudié » informe la Direction du Patrimoine de la Ville qui porte ce dossier.





Ce travail de recensement revêt plusieurs objectifs. En plus d’être un outil décisionnel précieux pour les politiques culturelles, patrimoniales, économiques et touristiques du territoire, l’inventaire général du patrimoine offre une connaissance actualisée et une expertise scientifique sur le patrimoine local. Il est aussi un support de connaissance de l’histoire locale, accessible à tous « aux locaux qui doivent être sensibilisés à la richesse de leur ville, mais aussi aux plus jeunes qui se doivent d’avoir un savoir de qualité à portée de main et qui doit leur être transmis avec des outils adaptés » poursuit-on du côté de la Direction du Patrimoine.

Il constitue également un précieux outil d’accompagnement pour la création d’un futur centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) à la maison Elisa.