60 auteurs sont attendus pour le premier salon du livre de Bastia

Le projet du salon du livre était dans les cartons depuis l'ouverture de la librairie en 2021. « Quand on a ouvert notre librairie ce salon faisait partie de nos projet » déclare Christophe Di Caro. «Cela répondait à un besoin pour la ville car n’existait aucun salon avec une partie sur la géopolitique. En contact avec de nombreux auteurs, nous avons profité de leurs disponibilités du mois de juillet pour mettre en place cette 1ère édition. Tous les voyants étaient au vert pour ce mois de juillet. C’est grâce à l’enthousiasme des auteurs qu’on a pu concrétiser notre projet. C’est leur enthousiasme qui a précipité les choses. On peut donc qualifier ce salon de salon d’enthousiasme»

Si l’organisation en revient à Christophe Di Caro et ses associés, Françoise et Olivier Rivolier, ce sont en fait toutes les composantes de la librairie qui ont œuvré plusieurs mois pour monter le salon. « Nous avons reçu l’aide précieuse de la municipalité de Bastia et aussi de la CdC » précise aussi Ch. Di Caro. « Le but de ce Salon est de créer des rencontres, créer une émulation à Bastia, œuvrer pour la littérature, la pensée, la réflexion, pour une implantation intellectuelle et culturelle autour du livre géopolitique ». Ce salon (entrée libre) se déclinera en deux temps : chaque jour de 14h à 17h une thématique avec rencontres et dédicaces avec les auteurs puis conférences de 17h à 20h avec les invités (voir programme ci-joint).Sur les 3 jours, le Salon regroupera plus de 60 auteurs avec, entre autres, Marek Halter, Renaud Dély, Michel Vergé-Franceschi, Anna Moretti, Didier Rey, Henri Malosse…. « Dans l’après-midi chaque auteur disposera de 8 minutes pour présenter son ouvrage. Ça créera un rendez-vous avec le lecteur » souligne Ch. Di Caro.