3 millions d’euros investis par l’agence de l’eau au 3è trimestre 2020 en Corse

Rénovation des infrastructures d’alimentation en eau potable à Olmeta di Capocorsu

La commune d’Olmeta Di Capicorsu met à niveau son réseau d’alimentation en eau potable vétuste et dont l’approvisionnement est limité à la suite d’un éboulement intervenu au niveau du captage de Turli Bas. Conformément au schéma directeur finalisé en 2018, elle réhabilite les captages de ses trois sources, la conduite d’adduction entre le village et la Marine de Negro, ses deux réservoirs et améliore le rendement du réseau de distribution dans le village en remplaçant 1 720 mètres de canalisations parmi les plus fuyardes. Elle reçoit pour ces travaux une aide de l’agence de l’eau de 1 294 300 €.

Les chiffres clés au 3ème trimestre 2020 en Corse

- 97 % des aides (2,9 M€) sont consacrés à la remise à niveau des infrastructures des collectivités en eau potable (2,7 M€) et en assainissement (0,2 M€) : études et travaux pour réhabiliter des captages, réservoirs, réseaux et stations d’épuration ;- Les 3% restant (0,1 M€) vont à la renaturation et l’entretien des milieux aquatiques, ainsi qu’à des actions de sensibilisation des scolaires aux thématiques liées à l'eau et à sa biodiversité associée.