2e édition du concours « Dépeins-moi Napoléon » à Ajaccio : La Ville a récompensé ses lauréats

Organisé pour la première fois, il y a deux ans à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, le concours « Dépeins moi Napoléon » a été relancé pour sa 2e édition cette année à l’occasion du bicentenaire de la mort de l’Empereur. La direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio et l’artiste ajaccien Pierre Farel, en partenariat avec La Méridionale, renouvelaient le concours en juin dernier en l’ouvrant à d’autres disciplines artistiques, à destination d’artistes professionnels ou amateurs à partir de 16 ans ; et sans limite d’âge. La thématique proposait d’explorer le Napoleone, enfant d’Ajaccio. Les inscriptions se sont effectuées du 1er au 25 juillet.



La commande invitait les d’artistes à proposer, via à un medium artistique choisi librement, une interprétation de l’enfance de Napoléon à Ajaccio (sa jeunesse, ses rêves, ses ambitions, sa vie de famille, son rapport à la ville…). Une vingtaine de participants ont répondu à l’appel.

Après délibération du jury, cinq gagnants ont été désignés et devant la qualité des travaux rendus, ce dernier a décidé d’accorder plusieurs prix ex aequo dans les deux disciplines qui se sont distinguées : « Arts plastiques » et « Poésie, texte composé ». Un prix spécial décerné par la Méridionale a également été attribué.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans le salon napoléonien de l’hôtel de Ville en présence des candidats accompagnés de leur famille, du Maire d’Ajaccio, de son adjointe à la culture et au patrimoine, de l’artiste Pierre Farel et du directeur régional de La Méridionale, Michel Biancamaria.

Lors de son discours, le Maire d’Ajaccio a tenu à remercier également les candidats non sélectionnés, "qu’ils ne soient pas déçus, leur participation est aussi une preuve de courage, car il n’est pas aisé pour un artiste de soumettre son travail au regard d’autrui".