26e Tour de Corse Historique - Raphaël Astier (Porsche) premier leader

En fin de matinée, le 26e Tour de Corse, est entré dans sa phase active avec les spéciales qui ont jalonné cette première journée avec une ouverture calvaise. Une version 2026 qui a débuté sans deux concurrents de poids avec Gilles Panizzi (Ford MK 2) et Christophe Vaison (Porsche 911).



Au départ du parc fermé de Calvi, les VHC s’expliquaient d’entrer de jeu sur les 13,7 kilomètres de Notre Dame de la Serra. On avait annoncé un duel entre les Porsche et les M3 et cela débutait très vite avec la victoire de Raphaël Astier, navigué par l’inoxydable Denis Giraudet , qui s’imposait en 7’50 dans le même temps que la M3 de Tom Pieri. Julien Saunier (R5 Maxi Turbo) terminait à la 3e place en 7’58 suivi par la M3 de Thomas Argenti (8’05) et les Porsche de Christophe Casanova, Tanguy Tailler, Maxime Rizzo et Bertrand Fassio. Didier Auriol sextuple vainqueur du Tour de Corse pointait, au volant de la Lancia Delta, à la neuvième place à 22 secondes d’Astier.



Dans la foulée, les autos entraient dans l’ES2 Argentella-Fango. Une spéciale où Raphael Astier était le plus rapide en 8’25 devançant Julien Saunier crédité du même temps et la M3 de Tom Pieri de 2 secondes. Thomas Argenti (M3) complétait ce deuxième et dernier top 4 de la journée. Une entrée en matière déjà révélatrice des ambitions des uns et des autres et qui laisse augurer de belles empoignades.



Au moment de regagner le parc fermé à Calvi, le classement général était mené ce soir par Raphaël Astier (16’15), également leader du classement H1.avec deux secondes d’avance sur Tom Pietri , en tête des J2 et huit sur Julien Saunier. Thomas Argenti et Christophe Casanova complètent ce premier quintet de tête du 26eTour de Corse Historique.



VHRS : les leaders au rendez-vous



Au terme des deux premières spéciales Tesa – Muro et Cateri-Montemaggiore, Paul Robinet-Loiseau sur la Porsche 911, mène le classement en Moyenne Haute. En Intermédiaire c’est une autre Porsche, celle de Christophe Baillet qui pointe en tête.



Du côté de la Moyenne Modérée,François Nicoules sur l’Alpine A110 1.600 est leader. En Moyenne Basse la première place est occupée par Kenneth Simonsen sur la Lancia Fulvia. Enfin le classement féminin consacre pour l’heure Carine Merle et Delphine Weiss sur la Renault 5 Alpine Turbo.



Direction Lucciana



Demain le 26e Tour de Corse changera passera de la côte Ouest à la côte Est et plus précisément Lucciana où est situé le parc fermé de la deuxième étape au terme de quatre nouvelles spéciales. Coup d’envoi à 7h53 dans Speluncatu – Pioggiola (13,2 km) suivi de trois tronçons dépassant les 20 kilomètres à savoir, Bocca Capanna -Pietralba, AiIti – San Lurenzu, la plus longue ES avec 29,7 km, et Barchetta – Penta di Casinca pour finir.



A l’issue de ces spéciales on y verra sans doute un peu plus clair sur les forces en présence.