14 Juillet : une lycéenne bastiaise représentera la Corse à Paris

C’est une jeune Bastiaise qui portera haut les couleurs de l’île ce dimanche à Paris. Léandra Leccia-Bernard, lycéenne de seconde au lycée Paul-Vincensini, a été sélectionnée pour participer à l’opération nationale « Jeunes porte-drapeaux de France », pilotée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et financée grâce au Bleuet de France. « Cette initiative vise à encourager les jeunes générations à rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu et combattent encore pour défendre les valeurs de la République », rappelle la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué.



Aux côtés de 21 autres jeunes venus de tout le pays, Léandra participera au traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, mais aussi à la cérémonie du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe, au cours de laquelle elle officiera comme porte-drapeau.



Cadet de la Gendarmerie nationale, elle portera le drapeau officiel de la délégation de Haute-Corse du Souvenir Français, orné de la devise : « À nous le souvenir, à eux l’immortalité ». Une manière de rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour la liberté, en particulier les résistants corses. « Par sa présence, la Corse, premier département libéré du territoire national en octobre 1943, ainsi que tous les combattants, résistants, ayant sacrifié leur vie pour lutter contre les idéologies fascistes et nazies, seront honorés », souligne encore la préfecture.