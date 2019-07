14-Juillet : après le défilé, au tour du feu d'artifice à Ajaccio

Hormis le traditionnel défilé militaire qui s’est déroulé ce dimanche matin et auquel ont participé la Préfète de Corse, la Gendarmerie, la Sécurité Civile et la Marine Nationale, les Ajacciens sont conviés ce soir au feu d’artifice prévu à 22 h 30 depuis le port Tino Rossi .



A l'occasion de la cérémonie militaire de ce matin, le général de division Jacques Plays, commandant la région de gendarmerie de Corse a décoré le major Stéphane Marcos de la brigade de Ghisonaccia et le maréchal des logis chef Laurent Faure de la brigade de Peri de la médaille militaire : il s'agit de la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats.