​Une belle journée de mobilisation pour la 8e édition de l’Urban Trail Aiaccina

Près de 500 marcheurs et coureurs ont participé à la 8e édition de l'Urban Trail Aiaccina (photos Paule Santoni)
Sous une chaleur accablante, ils étaient finalement près de 500, coureurs et marcheurs confondus, à s’élancer ce dimanche matin lors d’ « Urban Trail Aiaccina 2025 », une course caritative au profit de la recherche contre le cancer. Sauveur Merlinghi, président de la Ligue contre le Cancer de Corse-du-Sud se félicitait de la mobilisation : « Je suis très heureux de voir que les gens sont toujours aussi concernés par ce combat. Initialement, cette course avait pour objectif d’amener les gens qui n’en n’ont pas l’habitude de marcher, courir, ou faire les 7 000 pas nécessaires par jour. On a voulu leur montrer que cela était très facile et très agréable. On se prend vite au jeu et on se sent mieux. Les trailers ont répondu présents, ils sont le moteur de l’activité physique. Ils entrainent derrière eux les marcheurs et des gens qui ont moins l’habitude de se dépenser physiquement ».
« Des fonds qui vont servir directement la recherche »
Autre objectif, de la manifestation, celui de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer, la totalité des bénéfices allant directement à l’association caritative : « Ce trail est organisé pour récolter des fonds qui vont aller directement dans la lutte contre la maladie avec des actions en faveur des malades. Nous avons par exemple équipé le service d’oncologie de l’hôpital d’Ajaccio avec du matériel agréable et spécifique aux malades. Je tiens à remercier la Ville d’Ajaccio, tous les bénévoles, les clubs partenaires qui nous ont aidé et tous nos sponsors pour avoir permis la tenue de cette manifestation ». En tout, près de 150 bénévoles ont été mobilisés durant la journée.
Après moins d’une heure de course et 12 km parcourus, c’est Madani Iadadaine (CO Porticcio) qui a franchi la ligne d’arrivée en premier en 52’58. Lui qui avait déjà remporté le trail de la Parata, il y a quelques semaines, au profit de la Croix Rouge Française, était particulièrement heureux en franchissant l’arche située devant le complexe Pascal Rossini : « Je suis parti devant en tête de course en tête de course avec un rythme très régulier. J’ai eu un petit coup de mou au 6e kilomètre mais cela est mieux allé après le ravitaillement. C’est une très belle course avec une organisation parfaite. En plus, je suis ravi d’avoir participé pour la bonne cause ». Derrière lui, Anthony Certal Do Paco, après avoir tout donné, terminait 2e en 57’14 tandis que Valentin Lorand prenait la 3e place sur le podium en 57’33. Venue de Bretagne, Elvire Dumornay remportait la course chez les féminines en 1’08’’38. Après l’arrivée de tous les athlètes, un buffet convivial et une remise des prix ont clôturé cette belle journée de mobilisation pour la bonne cause.