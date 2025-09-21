​Une belle journée de mobilisation pour la 8e édition de l’Urban Trail Aiaccina

Sous une chaleur accablante, ils étaient finalement près de 500, coureurs et marcheurs confondus, à s’élancer ce dimanche matin lors d’ « Urban Trail Aiaccina 2025 », une course caritative au profit de la recherche contre le cancer. Sauveur Merlinghi, président de la Ligue contre le Cancer de Corse-du-Sud se félicitait de la mobilisation : « Je suis très heureux de voir que les gens sont toujours aussi concernés par ce combat. Initialement, cette course avait pour objectif d’amener les gens qui n’en n’ont pas l’habitude de marcher, courir, ou faire les 7 000 pas nécessaires par jour. On a voulu leur montrer que cela était très facile et très agréable. On se prend vite au jeu et on se sent mieux. Les trailers ont répondu présents, ils sont le moteur de l’activité physique. Ils entrainent derrière eux les marcheurs et des gens qui ont moins l’habitude de se dépenser physiquement ».



« Des fonds qui vont servir directement la recherche »

Autre objectif, de la manifestation, celui de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer, la totalité des bénéfices allant directement à l’association caritative : « Ce trail est organisé pour récolter des fonds qui vont aller directement dans la lutte contre la maladie avec des actions en faveur des malades. Nous avons par exemple équipé le service d’oncologie de l’hôpital d’Ajaccio avec du matériel agréable et spécifique aux malades. Je tiens à remercier la Ville d’Ajaccio, tous les bénévoles, les clubs partenaires qui nous ont aidé et tous nos sponsors pour avoir permis la tenue de cette manifestation ». En tout, près de 150 bénévoles ont été mobilisés durant la journée.