​Solidarité, partage et dépassement de soi lors de la 2e édition de la « Verticale Ocanaise »

Najwa Laajail, 1re féminine

À l’issue du passage de tous les coureurs, toutes les 30 secondes, c’est Ange-Marie Morange, le licencié de la Suarellaise, qui s’est imposé en 45’58 sur le sentier très raide et escarpé du parcours menant au San Petru : « C’est une très belle course, avec un format particulier, et donc réservé aux sportifs qui aiment grimper. Il faisait très chaud, c’était vraiment une course difficile. J’ai rattrapé très vite quelques coureurs lors du contre-la-montre et j’ai ensuite géré jusqu’à l’arrivée. C’est aussi une préparation parfaite pour la saison de trail qui débute réellement maintenant. » Derrière lui, Thomas Tessier termine second en 46’48, juste devant son coéquipier du GFCA Athlétisme, Nabil Khemaissia, en 46’52. Najwa Laajail termine 1re féminine en 54’38. Ce sont les pompiers de Pietrosella qui remportent le challenge inter-pompiers, organisé en parallèle de l’épreuve. La manifestation s’est ensuite terminée par un buffet organisé avec l’ensemble des participants et des bénévoles, dans la bonne humeur… et sous la chaleur ocanaise.