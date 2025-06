​Navette entre Ajaccio et Capo di Feno : le "non" de la Capa à la société privée "Andemu"…

« La CAPA demande à l’entreprise de respecter la législation en vigueur et de renoncer expressément à toute mise en service de la navette sans autorisation »

Seul bémol, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, « autorité organisatrice des transports publics sur son territoire », et qui gère les transports en commun de micro-région, par le biais notamment de la SPL Muvitarra, ne semble pas favorable à la mise en service d’un tel service géré par une société privée. Dans un communiqué paru ce vendredi, la CAPA rappelle ainsi que « l’organisation de services de transport de personnes sur le territoire est encadréé par des règles précises ». Concernant la mise en place d’un service de navette estivale qui relierait la gare routière d’Ajaccio à la plage de Capo di Feno, celle-ci précise : « Cette demande a été refusée par la CAPA par courrier en date du 3 juin dernier au motif que ce service ne respecte pas la réglementation en vigueur (…) Toute initiative privée doit obligatoirement recevoir son autorisation préalable ». L’intercommunalité estime que, malgré ce refus, les publications indiquent clairement que le service sera mis en place le 4 juillet 2025 : « La CAPA rappelle que le transport public de personnes organisé sans autorisation est illégal et engage la responsabilité du transporteur comme des usagers ». Et demande clairement le retrait du projet : « Dans ce contexte, la CAPA demande à l’entreprise de respecter la législation en vigueur et de renoncer expressément à toute mise en service de la navette sans autorisation, sous peine de poursuite ».



« On roulera vers Capo di Feno dès le 5 juillet »

Une décision que ne comprend pas et conteste Mickaël Pellegrini : « Nous avons effectivement reçu des courriers de la CAPA nous disant qu’on ne pouvait pas utiliser leurs arrêts, mais nous n’avons pas reçu de refus explicite quant à la mise en place de ce service » avant d’ajouter : « Sans autorisation, nous ne pouvons pas vendre des billets à bord ou par internet, mais nous avons le droit de prendre des réservations à l’avance cela s’appelle du transport occasionnel et rien ne peut nous y empêcher ». Le gérant annonce donc son intention de poursuivre la mise en place de la navette : « Nous mettrons en place cette navette à partir du 5 juillet, avec des points de regroupement entre la gare, la Préfecture et le Trottel pour ne pas utiliser les arrêts de la CAPA ».

Mise en place sur Porticcio, en collaboration avec l’Office de Tourisme, depuis le début du mois de juin, la navette « Andemu » aurait transporté plus de 1 000 passagers en une quinzaine de jours.