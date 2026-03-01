​Municipales. Emmanuel Guglielmi : « Poursuivre le travail engagé pour Pila è Canali »

Quel bilan tirez-vous de votre mandat depuis 2020 ?

Depuis le début de notre mandat en mai 2020, notre ligne de conduite n’a jamais changé : travailler pour l’intérêt général et pour l’avenir de Pila-Canale. Nous avons dû faire face à des circonstances difficiles, entre la crise du Covid, les tensions économiques, l’inflation et la baisse des ressources des collectivités. Malgré ce contexte contraint, nous avons continué à avancer avec détermination. Notre équipe est restée mobilisée, avec la même volonté de servir le village et de préparer un développement harmonieux pour ses habitants.



Qu’avez-vous réalisé concrètement pour la commune ?

Plusieurs projets ont été menés afin d’améliorer le quotidien des habitants et de moderniser la commune. Nous avons notamment rénové le bâtiment communal, maintenu les services publics, refait entièrement le réseau d’éclairage public avec le SDE et engagé un important travail de valorisation du patrimoine bâti (strette, murs, places, horloge). Nous avons également travaillé sur la gestion des eaux de pluie, l’aménagement de la voirie et la modernisation des moyens de communication de la commune. Enfin, un projet majeur a été lancé avec la communauté de communes : la rénovation complète du réseau d’assainissement et la construction d’une nouvelle station.



Quels sont vos projets pour le prochain mandat ?

Les projets pour les années à venir sont nombreux. Nous souhaitons poursuivre la rénovation du patrimoine communal, rénover les appartements communaux et accompagner la réalisation du nouveau réseau d’assainissement et de la future station. Nous voulons également moderniser encore davantage les outils de communication de la commune, avec notamment un site internet moderne, et travailler sur un schéma directeur de l’eau. Tout cela s’inscrit dans une démarche fondée sur trois valeurs essentielles : le travail et la volonté, la proximité avec les habitants, et le respect qui permet de préserver l’esprit d’unité et de bien vivre ensemble dans notre village.