CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « On a su faire preuve d’une grande force collective » 25/10/2025 ​MSL - Le GFCA Volley s’impose avec panache face à Chaumont (3/0) 25/10/2025 Handball N 2 - Corte - Ile-Rousse signe sa première victoire à Frontignan 25/10/2025

​MSL - Le GFCA Volley s’impose avec panache face à Chaumont (3/0)


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 25 Octobre 2025 à 21:45

Le GFCA Volley s’est imposé ce samedi soir lors de la 2e journée de championnat de MSL face à Chaumont (3-0). Les Ajacciens l'ont emporté en trois sets au terme d’un match abouti dans un Palatinu bondé. Les Gaziers remportent ainsi leur premier succès avant de se déplacer à Saint Nazaire mardi prochain.



Le GFCA Volley s'impose face à Chaumont (Photos Paule Santoni).
Le GFCA Volley s'impose face à Chaumont (Photos Paule Santoni).
GFC Ajaccio – Chaumont 3-0
Evolution du score : 25/17, 26/24, 28/26
Complexe du Palatinu
2 000 spectateurs environ
 
Arbitre : Mme Carole Hepp et Mr Sylvain Vermande
 
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
 
Chaumont : Durand, Walsh, Wiltenburg, Bracko, Toledo puis Marty, Pasteur puis Meier, entraineur : Silviano Prandi
 
Après sa défaite à Tours (3-0), mardi soir, pour son retour en Marmara SpikeLigue, le GFCA Volley recevait Chaumont lors de la 2e journée de championnat. Pour son retour dans l’élite du volley-ball français, le public ajaccien avait d’ailleurs répondu présent et le Palatinu était d’ailleurs archicomble pour pousser ses favoris à la victoire.
 
Privé de Bultor, son ancien international, blessé à l’épaule, les Ajacciens rentraient dans la rencontre de la meilleure manière possible sous l’impulsion de Bala et Lacassie (4-2), (7-3) puis (11-7). La connexion Garcia-Bala faisait des ravages dans la défense chaumontaise et le pointu ajaccien poursuivait son show (16-9) puis. (20-14). Sans trembler les Gaziers concluaient logiquement le set sur une attaque de Patak (25-17).


​MSL - Le GFCA Volley s’impose avec panache face à Chaumont (3/0)
Sonnés, les Chaumontais faisaient rentrer du sang neuf et réagissaient dès l’entame de la 2e manche grâce notamment à Marty, l’ancien pointu de Fréjus, (4-7) puis (10-13). Mais, au mental, sans paniquer, les Gaziers revenaient au score, milieu du set (15-15) puis (21-21). Dans le money-time Bala donnait une balle de set aux Ajacciens et poussait ensuite le CVB 52 à la faute pour prendre un avantage encore plus conséquent (26-24). Les deux équipes passaient ensuite la 3e manche au coude à coude.  Les Ajacciens sauvaient ensuite une balle de set, le block rouge et bleu faisait ensuite des merveilles pour faire chavirer le Palatinu au bout de la 3e balle de match (28/26).
Le match se terminait ensuite un peu dans la confusion avec des Chaumontais quelque peu énervés mais le GFCA remportait son premier succès dans ce championnat de MSL.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos