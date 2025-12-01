​MSL - Le GFCA Volley s’impose avec panache face à Chaumont (3/0)

GFC Ajaccio – Chaumont 3-0
Evolution du score : 25/17, 26/24, 28/26
Complexe du Palatinu
2 000 spectateurs environ
Arbitre : Mme Carole Hepp et Mr Sylvain Vermande
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Chaumont : Durand, Walsh, Wiltenburg, Bracko, Toledo puis Marty, Pasteur puis Meier, entraineur : Silviano Prandi
Après sa défaite à Tours (3-0), mardi soir, pour son retour en Marmara SpikeLigue, le GFCA Volley recevait Chaumont lors de la 2e journée de championnat. Pour son retour dans l’élite du volley-ball français, le public ajaccien avait d’ailleurs répondu présent et le Palatinu était d’ailleurs archicomble pour pousser ses favoris à la victoire.
Privé de Bultor, son ancien international, blessé à l’épaule, les Ajacciens rentraient dans la rencontre de la meilleure manière possible sous l’impulsion de Bala et Lacassie (4-2), (7-3) puis (11-7). La connexion Garcia-Bala faisait des ravages dans la défense chaumontaise et le pointu ajaccien poursuivait son show (16-9) puis. (20-14). Sans trembler les Gaziers concluaient logiquement le set sur une attaque de Patak (25-17).
Evolution du score : 25/17, 26/24, 28/26
Complexe du Palatinu
2 000 spectateurs environ
Arbitre : Mme Carole Hepp et Mr Sylvain Vermande
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Chaumont : Durand, Walsh, Wiltenburg, Bracko, Toledo puis Marty, Pasteur puis Meier, entraineur : Silviano Prandi
Après sa défaite à Tours (3-0), mardi soir, pour son retour en Marmara SpikeLigue, le GFCA Volley recevait Chaumont lors de la 2e journée de championnat. Pour son retour dans l’élite du volley-ball français, le public ajaccien avait d’ailleurs répondu présent et le Palatinu était d’ailleurs archicomble pour pousser ses favoris à la victoire.
Privé de Bultor, son ancien international, blessé à l’épaule, les Ajacciens rentraient dans la rencontre de la meilleure manière possible sous l’impulsion de Bala et Lacassie (4-2), (7-3) puis (11-7). La connexion Garcia-Bala faisait des ravages dans la défense chaumontaise et le pointu ajaccien poursuivait son show (16-9) puis. (20-14). Sans trembler les Gaziers concluaient logiquement le set sur une attaque de Patak (25-17).
Sonnés, les Chaumontais faisaient rentrer du sang neuf et réagissaient dès l’entame de la 2e manche grâce notamment à Marty, l’ancien pointu de Fréjus, (4-7) puis (10-13). Mais, au mental, sans paniquer, les Gaziers revenaient au score, milieu du set (15-15) puis (21-21). Dans le money-time Bala donnait une balle de set aux Ajacciens et poussait ensuite le CVB 52 à la faute pour prendre un avantage encore plus conséquent (26-24). Les deux équipes passaient ensuite la 3e manche au coude à coude. Les Ajacciens sauvaient ensuite une balle de set, le block rouge et bleu faisait ensuite des merveilles pour faire chavirer le Palatinu au bout de la 3e balle de match (28/26).
Le match se terminait ensuite un peu dans la confusion avec des Chaumontais quelque peu énervés mais le GFCA remportait son premier succès dans ce championnat de MSL.
Le match se terminait ensuite un peu dans la confusion avec des Chaumontais quelque peu énervés mais le GFCA remportait son premier succès dans ce championnat de MSL.
-
Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « On a su faire preuve d’une grande force collective »
-
Handball N 2 - Corte - Ile-Rousse signe sa première victoire à Frontignan
-
Core In Fronte dénonce à Porticcio "colonisation de peuplement et spéculation foncière”
-
Corte : Vers la mise sur le marché d’un antibiotique mis au point par l’Université de Corse et le CNRS
-
Stonde di Vita : les vidéos