​MSL - Le GFCA Volley s’impose avec panache face à Chaumont (3/0)

Sonnés, les Chaumontais faisaient rentrer du sang neuf et réagissaient dès l’entame de la 2

manche grâce notamment à Marty, l’ancien pointu de Fréjus, (4-7) puis (10-13). Mais, au mental, sans paniquer, les Gaziers revenaient au score, milieu du set (15-15) puis (21-21). Dans le money-time Bala donnait une balle de set aux Ajacciens et poussait ensuite le CVB 52 à la faute pour prendre un avantage encore plus conséquent (26-24). Les deux équipes passaient ensuite la 3

manche au coude à coude. Les Ajacciens sauvaient ensuite une balle de set, le block rouge et bleu faisait ensuite des merveilles pour faire chavirer le Palatinu au bout de la 3

balle de match (28/26).

​

Le match se terminait ensuite un peu dans la confusion avec des Chaumontais quelque peu énervés mais le GFCA remportait son premier succès dans ce championnat de MSL.