​Le chiffre du jour : 2 mètres

Respecter deux mètres de distanciation sociale

Dans l'espace privé, il faudra désormais s'éloigner d'au moins deux mètres pour se parler sans masque. Sinon, si l'une des deux personnes est atteinte du Covid, l'autre sera considérée comme cas contact. La mesure est préconisée par le Haut Conseil de santé publique pour lutter contre les variants du Covid-19. « Sur la question de la distance de deux mètres lorsqu’on ne porte pas de masque : c’est une question qui a été soulevée par le Haut conseil, pour lequel nous avons sollicité des autorités sanitaires en complément », a indiqué le ministre de la Santé, jeudi 21 janvier.

Avec un variant anglais de 50 à 70% plus contagieux, les autorités veulent limiter le nombre de contaminations, notamment dans la sphère privée. Mais pour certains scientifiques, la meilleure des protections reste le masque : « ll ne faut pas se tromper de cible. La meilleure protection ce n’est pas la distanciation, c’est le fait d’avoir un masque bien porté, hermétique et filtrant, et donc c’est au minimum un masque chirurgical » selon Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches.



Utiliser des masques de meilleure qualité

Depuis le 21 janvier, le gouvernement demande aussi aux Français de ne plus utiliser de masques faits maison, jugés insuffisamment filtrants, dans la lignée des recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Dans un avis dont le contenu a été dévoilé lundi 18 janvier, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommandait en effet l'utilisation de modèles chirurgicaux ou en tissu de catégorie 1.

Là encore, certaines voix s’élèvent contre. L’OMS estime que cette décision « manque de preuve scientifique » et qu’ « un tel changement des recommandations concernant une pratique avec laquelle l'ensemble de la population avait réussi à se familiariser risque de susciter de l'incompréhension et de raviver les doutes sur le bien-fondé des préconisations officielles. »



Se taire dans les transports

L'Académie nationale de médecine a recommandé vendredi d'éviter de parler et de téléphoner dans les transports en commun, même masqué. Une consigne justifiée par le fait que la distanciation physique est très compliquée à respecter dans ces espaces clos et que les gouttelettes augmentent proportionnellement aux décibels.