​Le chiffre du jour : 100

Alors que musées, théâtres et cinémas sont fermés depuis 100 jours et qu’aucune date de réouverture précise n’a été évoquée, l’acteur Pierre Niney (Yves Saint Laurent, Frantz) a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux en cette triste date anniversaire d’une culture sacrifiée sur l’hôtel du Covid : « 100 jours sans aucun musée mais avec tous les lieux de cultes, 100 jours sans aucun cinéma mais avec tous les grands magasins, 100 jours sans aucun théâtre mais avec tous les avions où l’on mange en même temps… 100 jours d’incompréhension. @R_Bachelot @EmmanuelMacron »



Cette publication a été partagée 4900 fois et likée plus de 5100 fois. Elle fait écho à celle d’Hugues Charbonneau, producteur avec Marie-Ange Luciani du film 120 battements par minute, qui a déclaré sur Twitter : « 100 jours plus tard nous en sommes toujours à nous demander sur quelles bases scientifiques le coronavirus circule dans les musées, les salles de concert et de cinéma, les festivals en plein air et pas dans les églises. L’opération du Saint-Esprit. »



L’acteur, comme le producteur, en ont profité pour interpeller le président de la République et la ministre de la Culture qui doit justement recevoir ce lundi les directeurs de musées pour évoquer avec eux des conditions de réouverture.



Alors les Musées avant les cinémas et les théâtres ? Interrogé, le ministère de la culture a précisé que cette réunion ne débouchera sur aucune annonce ni calendrier précis tant que la “situation sanitaire reste catastrophique.”



En Corse, les exploitants de salle sont dans l’attente de ces fameuses annonces et d’un calendrier viable pour une prochaine réouverture. Mais ils ne se font plus d’illusions, ce n’est pas demain la veille…