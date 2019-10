​Le GFCA de nouveau accroché sur sa pelouse (1-1)

Après sa déconvenue à Pau, le GFCA, 15e et premier relégable, veut réagir face à des Choletais trois points devant au classement. Sans Camara, suspendu et Piechocki grippé, le Gaz se présente en 4-2-3-1 avec Ndoye de retour de blessure. En face, Malkoc a conservé le onze vainqueur à Boulogne. Un match dont le coup d’envoi fictif est donné par Jef Exiga. Les Gaziers donnent le ton en pressant, d’entrée, leurs adversaires dans leur moitié de terrain. Pour autant, les occasions vont se faire très rares au cours d’un premier acte assez terne à l’exception du money-time. Malgré une bonne volonté évidente, les Ajacciens ne parviennent pas à évoluer un ton au-dessus par rapport à leurs derniers matchs à domicile. À ce jeu, l’ancien gazier Steve Elana passe une soirée confortable dans les buts adverses. Hormis une frappe lointaine de Ndoye et la présence du remuant Beusnard dans l’entrejeu, pas grand-chose, à vrai dire, à se mettre sous la dent. Bien mieux dans son match, Cholet finit, au contraire, plus fort. Keita manque le cadre d’un rien (38e). C’est pourtant le moment choisi par les Ajacciens pour faire mouche. Le ballon millimétré d’Anziani pour Pollet dans l’axe permet à ce dernier de convertir la première véritable occasion du match (40e). On croit que le plus dur est fait côté « rouge et bleu ». Au bout du temps additionnel du premier acte, et suite à une belle frappe de Lebon boxée par Elana (45e), Keita part du rond central, passe toute la défense ajaccienne en revue et vient égaliser…



Des efforts vains

Au retour des vestiaires, les deux équipes repartent sur un rythme plus élevé. Mais c’est encore Cholet qui se montre dangereux sur un coup franc d’Hemans au-dessus (50e). Le Gaz réplique par une nouvelle frappe de Pollet (59e) et, dans un temps fort, insiste, notamment sur les côtés. Et s’il manque de précision dans ses choix, il prend les rênes de la rencontre et va faire douter son adversaire jusqu'au bout. Anziani sollicite Elana d’une belle frappe (58e), signe que le ballon reste scotché aux abords de la surface visiteuse. Et les occasions vont affluer. Pollet, de la tête ou Anziani d’une belle frappe à l’entrée des seize mètres, sont tout près de marquer. Mais au fil des minutes, le GFCA a plus de difficulté à asseoir son jeu. Les ballons sont plus approximatifs et les jambes lourdes. Sous l’impulsion d’un très bon Anziani, les Ajacciens vont pousser jusqu’au bout. En vain…Le Gaz doit se contenter du nul et reste en position de relégable…



Stade Ange Casanova

GFCA-Cholet 1-1 (1-1)

Temps frais et pluvieux

Bon terrain

Spectateurs : 1500 environ

Arbitre : M. Benchabane assisté de MM. Garrigues et Neves

Buts :

GFCA : Pollet (40e)

Cholet : S.Keita (45e +1)

Avertissements :

GFCA :Ndoye (17e), Filippi (63e)

GFCA

Balijon- Campanini (Lippini 83e), Filippi Guidi, Diabaté- Pierazzi (cap.), N’Doye- Beusnard (Pélican 86e), Anziani, Lebon (Kyei 56e)- Pollet- ent : F. Ciccolini.

Cholet

Elana (cap.)- Diallo, Seba, Mboumbouni, Pagerie- Gbelle, Hemans- Baouia (S.Keita 25e), Gomel (Mannal 70e), Trabelsi (Doumbia 74e)- Rocheteau- ent : E. Malkoc