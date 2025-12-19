​La relève corse de l’escalade brille au championnat PACA de bloc

Le week-end des 13 et 14 décembre 2025, le CREPS d’Aix-en-Provence a accueilli le championnat régional PACA de bloc, une compétition réputée pour son niveau particulièrement relevé. La Ligue Corse d’Escalade y était représentée par une délégation de 13 jeunes athlètes, issus des catégories U15 à U21, venus se mesurer aux meilleurs grimpeurs du Sud-Est. Encadrés par leurs entraîneurs, les jeunes Corses ont su faire preuve de détermination et de sang-froid face à des blocs exigeants et à une concurrence dense, composée d’athlètes aguerris et rompus à ce type de rendez-vous. Une expérience formatrice, mais surtout révélatrice des progrès réalisés par l’escalade insulaire ces dernières années.



5 finalistes, un podium



Temps fort du week-end : cinq grimpeurs issus de la Ligue Corse se sont qualifiés pour les finales, une performance remarquable compte tenu du contexte. Ont ainsi atteint l’ultime phase de la compétition :

Angeli Liria (U15 – Serena Grimp)

Tito Mouchet (U15 – Pietrosella Escalade)

Nino Vacher (U15 – Muntagnoli di Corti)

Jean-Antoine Fresi (U19 – Corsica Roc), auteur d’une superbe 2ᵉ place, synonyme de podium

Oyhana Issartel (Seniors – Muntagnoli di Corti)

Une réussite saluée par Christophe Sauvagnac, entraîneur de la Ligue Corse d’Escalade : « Cela fait quatre ans que nous disputons ces championnats, et c’est la première fois que nous plaçons autant de jeunes en finale, avec en prime un podium. C’est une grande satisfaction et la preuve que le travail engagé porte ses fruits. »



Structurée plus récemment que sur le continent, où ces championnats existent depuis près de vingt ans, la Ligue Corse d’Escalade a néanmoins su combler son retard. Depuis 2019, elle s’appuie sur une organisation renforcée, des stages réguliers sur le continent et une préparation physique spécifique menée avec le CSJC. Aujourd’hui, la discipline compte près de 600 licenciés répartis dans six clubs majeurs, un chiffre en constante progression.



La Ligue tient également à remercier la Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la qualité de son accueil, le CSJC de Corse ainsi que la Collectivité de Corse, dont le soutien financier reste indispensable pour permettre aux jeunes sportifs insulaires de se confronter au plus haut niveau régional. Prochain rendez-vous pour les grimpeurs corses : le championnat régional, début janvier 2026, au Palatinu d’Ajaccio. Un nouvel objectif en ligne de mire pour une génération prometteuse.

