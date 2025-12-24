​La natation corse s'illustre au meeting national de Nîmes

Organisé du 19 au 21 décembre, le meeting national de Nîmes a constitué un rendez-vous majeur du calendrier hivernal pour la natation française. Compétition qualificative pour les championnats de France Élite et Juniors 2026, l’épreuve a rassemblé un plateau relevé et offert un premier grand test en bassin olympique. La délégation corse a répondu présente, tant par le nombre que par la qualité des performances. Plusieurs nageurs issus de différents clubs de l’île ont profité de ce rendez-vous pour améliorer leurs références chronométriques, faisant tomber une pluie de records régionaux, signe d’un travail hivernal déjà bien avancé.



Pour Pierre Mondoloni, directeur technique de la Ligue Corse de Natation, ce rendez-vous marque une étape clé :« C’est le début de la saison en bassin de 50 mètres. C’est une compétition qualificative pour les championnats de France élite et juniors de mai et juin 2026. Il y avait une belle délégation corse avec une pluie de records régionaux qui sont encore tombés et cela concerne tous les clubs. »



On notera ainsi les performances du côté du GFCA Natation de Maria-Francesca Poletti, vainqueur du 200 4 nages toutes catégories en 2’28’32 qui atteindra également trois autres finales, la 1re place de Julien Nau en 14/15 ans et le record régional toutes catégories en 400 m 4 nages en 4’43’84. La très belle 2e place de Mano Addari sur le 100 m dos en 14/15 ans avec nouveau record là aussi en 1’02’21 ainsi que les deux nouveaux temps références en 400 m NL et 800 m NL établis par Romero Ferreira Pastini mais aussi celui battu par Lisandru Alfonsi en 16 ans sur le 50 m dos en 29’89. Sauveur Cristofini poursuit sa moisson exceptionnelle en remportant les épreuves en 100 m NL, 200 m pap et 200 m 4 nages avec trois nouveaux records en 16 ans et valide ainsi évidemment sa qualification pour les championnats de France élite



Concernant le 2B Natation, Pauline Lacroix, termine à une belle 2e du 200 m dos toutes catégories en 2’25’08 et bat le record de Corse du 50 dos en 1’07’96 ainsi celui du 50 m papillon en 30’22. Elle se qualifie également pour les championnats de France élite. Ghjuva Chiappe bat le record des 14/15 ans sur le 100 m brasse en 1’12’49 mais aussi celui des 14 ans en 50 m brasse et 200 m brasse tandis que Valentin Wagner continue lui aussi sa progression en atteignant la finale C de la compétition.



Enfin, le CN Fiumorbu a été aussi à l’honneur avec le record 14/15/16 ans de Demian Irinescu sur le 800 m NL, celui des 14/15 ans sur le 400 m NL et enfin celui du 50 m dos chez les 14 ans tandis que Matteo Ion atteignait 4 finales. Une bien belle moisson preuve de la vitalité actuelle de la natation corse.