​La Ligue corse d’Athlétisme lance la Squadra Corsa Ghjuventù di Trail

Un dispositif inédit : challenge régional + sélection

La Squadra va reposer sur un dispositif complet, pensé dès le début de la saison 2025 avec la création d’un challenge régional structurant. La Ligue met ainsi en place un Challenge Régional Corse de Trail 2025-2026, composé de 10 courses réparties sur toute l’île, du Luccianinca Trail au Trail Napoléon en passant par la Gravona ou le Periplu di Corti. La Squadra est constituée pour la première fois en juillet 2025 à partir d’un premier cycle de détection. Mais, particularité notable, l’intégration reste ouverte tout au long de la saison : tout jeune performant sur le challenge peut rejoindre le groupe. « Le résultat pur n’est pas le seul critère », précise Grégory Leroy, directeur technique. « Nous observons aussi les attitudes, les marges de progression, la capacité à s’intégrer dans une dynamique collective et le respect des valeurs du sport. »



Pour cette première saison, neuf athlètes ont été retenus, représentant les meilleurs espoirs insulaires du moment : Chjara-Maria Pastorino-Cancellieri, Elisa Perrier, Sacha Rigaut, Baptiste Guidoni, Antoine Filippi, Marc-Antoine Mamone, Pierre-Jean Susini, Marco Pieri, Danielou Marin. Ces jeunes appartiennent tous aux catégories U18 à U23, couvrant les niveaux cadet, junior et espoir. Tous ont été officiellement réunis au CSJC d’Ajaccio, lieu emblématique du sport de haut niveau insulaire, pour un premier stage de cohésion et de présentation du projet ce samedi 15 novembre.



Le CSJC : un écrin de performance

Le choix du Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse n’est pas anodin. La structure abrite la Maison Régionale de la Performance, outil indispensable pour les jeunes souhaitant viser plus haut. Préparation physique, préparation mentale, suivi médical, accompagnement scientifique… Les jeunes traileurs bénéficieront d’un écosystème propice au progrès. « C’est un atout majeur », insiste Grégory Leroy. « Le CSJC permet d’intégrer les jeunes dans un univers professionnel. Ils ont accès à des coachs, à du matériel, à un environnement d’excellence. Et nous travaillons main dans la main avec leurs entraîneurs de club : la complémentarité est essentielle. » Au-delà du haut niveau, la Squadra porte une philosophie. « Le trail, en Corse, n’est pas qu’un sport : c’est une culture, un rapport à la montagne, à l’effort, à l’humilité . Les jeunes doivent être fiers de porter ces couleurs ».



Les jeunes conserveront leurs couleurs de club lors des courses locales, mais porteront celles de la Squadra lors des deux sorties nationales prévues prochainement. Une manière de renforcer la coopération clubs–Ligue, sans pour autant se substituer à l’encadrement local.