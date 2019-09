​L’intersyndicale des Finances Publiques de la Corse-du-Sud durcit le ton !

À l’appel de l’intersyndicale des Finances Publiques, une importante grève nationale est prévue, ce lundi, dans tout le pays. Ce vendredi, à Ajaccio, le syndicat FO-DGIP 2A, porté par Mathieu Calliot, son secrétaire départemental, a convié la presse pour exprimer sa position sur les projets de restructuration des finances publiques et ses conséquences à l’échelle départementale. « Il est clair que le service public de proximité va disparaître, souligne le secrétaire départemental, on a évoqué les spécificités de la Corse et, à cet effet, nous attendions beaucoup de la visite, la semaine dernière, de Jacqueline Gourault. En début d’année, une réflexion commune sur ce réaménagement avait été prévue entre les élus, la préfète et nous-mêmes. Sept mois se sont écoulés, nous avons été oubliés. »





70 emplois supprimés depuis 2010 dans le Département

Selon l’intersyndical, les trésoreries menacent de fermer en zone rurale. Deux d’entre-elles ont, d’ores et déjà, été supprimées à Evisa en 2016 et à Purti-Vechju en début d’année. Par ailleurs, 70 emplois ont été supprimés depuis 2010 dans le Département. « On nous propose, une « caravane itinérante » et le projet Maison France Service, rappelle Mathieu Caillot, c’est une coquille vide. En toile de fond, ces réformes justifient les suppressions d’emplois. Si l’on supprime le service public en milieu rural, la désertification va s’accentuer. Où est le service public prévu par la loi Montagne dans notre île ? »

Pour les responsables syndicaux, cette restructuration va s’appuyer sur les « Maisons France Service » et pourrait à terme, accélérer les suppressions des cinq trésoreries encore présentes en milieu rural dans le Département (à Vicu, Livia, Santa Maria Sicchè, Sartè et Bunifaziu). « Si la Corse est un territoire spécifique et si l’on veut faire vivre le monde rural, cela passe inexorablement par le maintien du service public de proximité, conclut le secrétaire départemental.

Ce lundi, et à l’appel unanime de l’intersyndicale, les agents des finances publiques du Département descendront dans la rue pour déterminer l’avenir du service public.