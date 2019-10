​L’ACA poursuit sur sa lancée à Sochaux (2-0)

Dans ce duel au sommet entre deux des équipes en forme du moment, l’ACA, campé en 4-4-2 se rend à Sochaux (4-2-3-1) avec la volonté de poursuivre sur sa lancée. L’entame est disputée sur un bon rythme avec des locaux qui tentent au cours du premier quart d’heure de mettre la pression. L’ACA fait le dos rond mais suite à une faute de Coutadeur sur Rocchia, Sochaux obtient un pénalty (10e). Fort heureusement, Leroy sort la frappe de Touré ! Ce sera sans doute le tournant du match.

Après avoir laissé passer l’orage, les Ajacciens rééquilibrent peu à peu la donne et développent leur jeu. En mettant le pied sur le ballon, ils prennent le dessus sur une défense adverse pas vraiment inspirée.

À la suite d’un bon mouvement collectif, Laçi frappe de l’entrée des seize mètres mais il manque le cadre de peu (31e). Ce n’est que partie remise. À la suite d’un corner de Coutadeur, Prévot manque sa sortie et en embuscade au second poteau, Tramoni en profite pour ouvrir le score (41e). À la pause, et dans un match plaisant dans son ensemble, l’ACA fait la bonne affaire.





Bayala fait le break

Dès le retour des vestiaires, l’ACA a l’occasion de profiter de la fébrilité adverse. C’est tout d’abord Cuypers qui tente de mettre à profit une erreur de relance de Diedhiou, puis Courtet qui touche du bois sur un coup franc de Coutadeur (47e). Fidèle à leurs principes de jeu, les Ajacciens s’emploient à faire circuler le ballon et tentent, en contre, de faire le break.

Cuypers, encore lui, frappe de peu à côté sur un service de Tramoni (58e).

En face, le doute s’installe, d’autant que les contres ajacciens se font de plus en plus menaçants. Et finalement, à force de plier, le roseau sochalien va céder une deuxième fois toujours sur coup de pied arrêté. A la suite d'un corner, Tramoni est ceinturé par Teikeu. M. Palhies désigne le point de pénalty et Bayala exécute la sentence (69e).

Il reste une vingtaine de minutes et l’ACA a fait le break.

Menés 2-0, les Doubistes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille pour tenter de revenir. Mais les Ajacciens restent solides et vont s’imposer en toute logique.

Sixième match sans défaite, le quatrième sans concéder de but, pour des « rouge et blanc » qui s’installent sur le podium.





Football 12e journée



Sochaux-ACA

Stade Bonal

Sochaux-ACA 0-2 (0-1)

Temps froid

Bon terrain

Spectateurs : 12 000 environ

Arbitre : M. Palhies

Avertissements : Coutadeur (11e), Kalulu (37e), Huard (70e) pour l’ACA

Diedhiou (45e), Teikeu (67e) pour Sochaux

Buts : Tramoni (41e), Bayala (69e s.p.)





FC Sochaux

Prévot (cap.)- Paye, Teikeu, Diedhiou, Rocchia- Thioune (Privat 85e), Kaabouni- Livolant, Diop, Touré (Weissbeck 59e)- Lasme (Glazentlizin 51e)- ent : O. Daf





ACA

Leroy- Kalulu, Diallo, Avinel, Huard- Bayala, Laçi, Coutadeur (cap.),Tramoni (Jallow 86e)- Cuypers, Courtet (Mendes 85e)- ent : O. Pantaloni