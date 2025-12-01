​Karaté. Zadig Eyquem (ACA Arts martiaux) démarre fort la saison avec deux podiums internationaux

Première étape de cette nouvelle saison pour jeune karatéka ajaccien : l’Open international de Bâle. Zadig Eyquem y signe un parcours maîtrisé de bout en bout, remportant quatre tours successifs avec une assurance remarquable. En finale, il s’impose face à Alexander Arcq, membre de l’équipe nationale du Luxembourg. Une prestation techniquement solide qui lui offre le titre international junior et lance parfaitement sa saison.



Quelques semaines plus tard, le jeune ajaccien poursuit sur sa lancée en Belgique, à l’Open de Liège, où il relève un double défi : concourir à la fois en junior et en surclassement senior. Résultat : neuf tours disputés et deux podiums. En senior, il impressionne en éliminant un membre de l’équipe de France avant de s’incliner en finale face à un athlète danois. Il décroche ainsi une superbe deuxième place, un résultat de très haut niveau dans une catégorie relevée. En junior, il complète son week-end avec une troisième place méritée, confirmant sa régularité et sa capacité d’adaptation face à des adversaires venus de toute l’Europe.



Ces performances sont le fruit d’un travail de longue haleine mené avec Alexandra Feracci, athlète olympique et coach exigeante, qui accompagne Zadig dans sa progression technique et mentale. Le jeune karatéka bénéficie également du soutien constant de son club, l’ACA Arts Martiaux, véritable pilier de sa formation et de son épanouissement sportif. Fort de ces premiers succès, Zadig Eyquem a désormais le regard tourné vers la Coupe de France, prévue le 1er novembre à Lille. Un rendez-vous national majeur où il aura à cœur de confirmer ses excellentes performances internationales et de continuer à faire rayonner les couleurs de son club et de la Corse.Avec déjà une victoire et deux podiums internationaux au compteur dès le début de saison, Zadig Eyquem s’affirme comme un compétiteur complet et ambitieux. Sa progression rapide, son sérieux et son mental d’acier laissent entrevoir un avenir brillant sur les tatamis français et européens.