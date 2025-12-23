​Incivisme : les contre-allées de la Rocade, nouveaux raccourcis des automobilistes ajacciens

« Moi c’est simple, je ne laisse plus passer personne quand j’arrive au rond-point du Bistrotellu » se désole Audrey, une jeune maman originaire d’Ajaccio en évoquant la situation pour le moins incongrue que subissent les automobilistes ajacciens sur la portion entre le rond-point de l’ancien Décor 2000 et celui qui mène également à l’avenue Maréchal Juin. Aux heures de pointe, l’incivilité gagne en effet de nombreux Ajacciens, qui s’engagent directement dans les deux contre-allées, ces deux routes situées de part et d’autre de la Rocade érigées à l’origine pour atteindre les commerces mais également les habitations situés aux alentours. « Tous les jours, c’est la même histoire, pendant que nous sommes bloqués dans les embouteillages sur la seule voie de circulation, on observe des dizaines de voitures prendre cette voie parallèle et nous passer devant. Tout le monde a pris cette mauvaise habitude et maintenant si on respecte le code de la route, et bien nous devenons les dindons de la farce, cela a trop duré ! » s’exaspère la jeune Ajaccienne.
Dernièrement, des tensions ont même éclaté au niveau des panneaux « Cédez-le-passage » pour accéder au rond-point : « C’est vrai qu’on ne peut pas savoir qui sort réellement de cette voie, si ce sont des riverains ou des commerçants, mais 95% des automobilistes qui sortent de là, sont des gens irrespectueux qui veulent passer devant les autres et c’est inadmissible ».
Un gain de temps de 10 à 15 minutes !
Des ralentisseurs et des contrôles à venir
Jean-Baptiste Pieri, directeur des routes du Pumonte à la Collectivité de Corse en charge de la maîtrise des travaux de la Rocade clarifie. « D’un point de vue de la sécurité routière, les contre-allées fonctionnent très bien. A l’époque, les voitures sortaient de partout et n’importe comment sur la Rocade. Cela a quand même permis d’améliorer la sécurité et de clarifier la situation. Après, vous avez toujours un phénomène pervers et des gens qui essayent de contourner l’utilisation originelle », explique-t-il, renvoyant la Ville d’Ajaccio, propriétaire des contre-allées, et gestionnaire du plan de circulation, à ses obligations de trouver des solutions.
Charly Voglimacci, adjoint en charge de la police municipale a de son côté déjà pris le problème à bras le corps et va même intensifier les contrôles sur cette portion : « Nous avons déjà fait installer des ralentisseurs d’un côté de la contre-allée et cela se révèle particulièrement efficace. Nous allons donc en installer encore plus le long de la portion de route. D’autre part, nous allons multiplier les contrôles avec la police municipale car c’est une infraction au code de la route et c’est intolérable ». Les automobilistes pressés sont maintenant prévenus…
Avec une seule voie de circulation, la tentation d’emprunter les contre-allées de la Rocade est de plus en plus grande pour les automobilistes impatients, malgré les ralentisseurs installés tout au long des 750 mètres d’asphalte. Mickaël fait partie de ceux-là et assume : « Je travaille, je suis commercial et aux heures de pointe, c’est très difficile d’arriver à l’heure aux rendez-vous. Alors oui, peut-être que cela gêne quelques-uns, mais je ne pense pas être en infraction avec le code de la route. C’est impossible de vérifier qui habite vraiment dans le coin, ou qui veut se garer pour aller dans un commerce. On contourne peut-être l’usage premier de cette voie, mais si on le fait c’est qu’on est vraiment pressés. En empruntant cette voie, je peux gagner 10-15 minutes de temps sur les 750 mètres, c’est un énorme gain de temps ». Au mépris du code de la route et de la mise en danger d’autrui, pour un commerçant du coin : « Je vois le manège tous les jours, et ce que je remarque c’est que ces automobilistes roulent de plus en plus en ville sur la contre-allée et que cela devient très dangereux, d’autant que la chaussée est étroite et qu’il y a des ralentisseurs tout le long, sans compter les nombreuses voitures arrivant des logements au-dessus » se désole-t-il.
