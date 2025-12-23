​Incivisme : les contre-allées de la Rocade, nouveaux raccourcis des automobilistes ajacciens

Avec une seule voie de circulation, la tentation d’emprunter les contre-allées de la Rocade est de plus en plus grande pour les automobilistes impatients, malgré les ralentisseurs installés tout au long des 750 mètres d’asphalte. Mickaël fait partie de ceux-là et assume : « Je travaille, je suis commercial et aux heures de pointe, c’est très difficile d’arriver à l’heure aux rendez-vous. Alors oui, peut-être que cela gêne quelques-uns, mais je ne pense pas être en infraction avec le code de la route. C’est impossible de vérifier qui habite vraiment dans le coin, ou qui veut se garer pour aller dans un commerce. On contourne peut-être l’usage premier de cette voie, mais si on le fait c’est qu’on est vraiment pressés. En empruntant cette voie, je peux gagner 10-15 minutes de temps sur les 750 mètres, c’est un énorme gain de temps ». Au mépris du code de la route et de la mise en danger d’autrui, pour un commerçant du coin : « Je vois le manège tous les jours, et ce que je remarque c’est que ces automobilistes roulent de plus en plus en ville sur la contre-allée et que cela devient très dangereux, d’autant que la chaussée est étroite et qu’il y a des ralentisseurs tout le long, sans compter les nombreuses voitures arrivant des logements au-dessus » se désole-t-il.

Jean-Baptiste Pieri, directeur des routes du Pumonte à la Collectivité de Corse en charge de la maîtrise des travaux de la Rocade clarifie. « D’un point de vue de la sécurité routière, les contre-allées fonctionnent très bien. A l’époque, les voitures sortaient de partout et n’importe comment sur la Rocade. Cela a quand même permis d’améliorer la sécurité et de clarifier la situation. Après, vous avez toujours un phénomène pervers et des gens qui essayent de contourner l’utilisation originelle », explique-t-il, renvoyant la Ville d’Ajaccio, propriétaire des contre-allées, et gestionnaire du plan de circulation, à ses obligations de trouver des solutions.Charly Voglimacci, adjoint en charge de la police municipale a de son côté déjà pris le problème à bras le corps et va même intensifier les contrôles sur cette portion : « Nous avons déjà fait installer des ralentisseurs d’un côté de la contre-allée et cela se révèle particulièrement efficace. Nous allons donc en installer encore plus le long de la portion de route. D’autre part, nous allons multiplier les contrôles avec la police municipale car c’est une infraction au code de la route et c’est intolérable ». Les automobilistes pressés sont maintenant prévenus…