​Hôpital d’Ajaccio : le blocage de la direction levé, le départ de Jean-Luc Pesce acté

Le conflit social qui secoue depuis plusieurs semaines le centre hospitalier d’Ajaccio connaît un tournant majeur ce lundi matin. Le syndicat STC a annoncé la levée du blocage des bureaux de la direction après la confirmation du départ de l’actuel directeur, Jean-Luc Pesce. Cette décision fait suite à une réunion organisée ce vendredi matin entre les représentants syndicaux et la direction intérimaire de l’hôpital. « Nous avons été reçus ce matin par Julien Cariou, le directeur adjoint qui gère l’intérim », explique Julien Taglia, membre du bureau du STC de la Miséricorde.



Selon lui, le dialogue engagé avec la direction par intérim s’est déroulé dans un climat apaisé. « Ces discussions vont dans le bon sens. Jusqu’à maintenant, nous avons discuté posément avec M. Cariou », précise-t-il. Conformément à l’engagement pris après la mise en retrait du directeur, le syndicat a donc décidé de lever le blocage des locaux administratifs. « Comme convenu après la mise en retrait de l’ancien directeur, nous avons levé le blocage de la direction », confirme le représentant syndical.



Un départ confirmé par un courrier de l'ARS

Le départ de Jean-Luc Pesce a été confirmé lors d’une réunion organisée avec l’Agence régionale de santé (ARS). Selon les représentants syndicaux, un document officiel leur a été présenté à cette occasion. Dans ce courrier que nous avons pu consulter, l’ARS indique que « le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a posé ses congés jusqu’au 8 mai 2026, date correspondant à la fin de son contrat. À partir du lundi 16 mars, il n’exercera donc plus aucune responsabilité au sein de l’établissement ».



L’agence précise également que « des dispositions ont été prises afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’hôpital et la stabilité de sa gouvernance pendant cette période transitoire ». Dans un tract diffusé ce vendredi, le STC parle d’une « victoire », estimant avoir obtenu le départ du directeur « après cinq semaines d’occupation de l’ARS et deux semaines de blocage des directions du centre hospitalier d’Ajaccio ».



Une période de transition pour la direction

Dans l’immédiat, la gestion de l’établissement reste assurée par le directeur général adjoint, Julien Cariou, qui pilote l’hôpital dans cette phase de transition. Selon nos informations, une solution provisoire devrait être mise en place dans les prochaines semaines. Dès le mois d’avril, un responsable issu du Centre national de gestion (CNG), l’organisme chargé de la gestion des directeurs d’hôpitaux et des praticiens hospitaliers, pourrait être nommé pour assurer l’intérim de la direction.



La nomination d’un nouveau directeur devrait ensuite intervenir à la rentrée, probablement au mois de septembre. Par ailleurs, un directeur devrait également être prochainement nommé à l’hôpital de Bonifacio, qui était jusqu’à présent placé sous la même direction que le centre hospitalier d’Ajaccio.



Le conflit des brancardiers toujours sur la table

Si la levée du blocage marque une étape importante dans ce dossier, plusieurs sujets restent encore en discussion au sein de l’établissement. Une nouvelle réunion doit notamment se tenir vendredi afin d’aborder le conflit des brancardiers, à l’origine d’une partie des tensions ces dernières semaines. « Une nouvelle réunion aura lieu vendredi concernant le conflit des brancardiers », indique Julien Taglia. Mais, après plusieurs semaines de crise, la reprise du dialogue entre syndicats, direction et autorités sanitaires pourrait ainsi ouvrir la voie à une sortie progressive du conflit à l’hôpital d’Ajaccio.

