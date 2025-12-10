​Grève dans les bus ajacciens : le STC rentre les bus au Vazzio, une main tendue vers la CAPA ?

Va-t-on vers une reprise des négociations entre les syndicats et la direction de la SPL Muvitarra ? Des signes encourageants sont en tout cas entrevus ce mercredi avec la levée des blocages dans le centre-ville d’Ajaccio. Hier soir, les chauffeurs de bus du STC ont en effet rentré les bus qui entravaient la circulation en divers points du centre-ville, dans leur dépôt du Vazzio.



Les grévistes occupent maintenant les locaux de la Muvitarra mais ont, semble-t-il, montré un signe d’apaisement après les propos tenus par Stéphane Sbraggia, ces dernières heures. « Tous les jours sont bons pour négocier.Il n'y a pas de jour férié de la négociation », a notamment déclaré le président de la CAPA sur les ondes de nos confrères de Ici RCFM ce mardi, avant d’ajouter : « Mais en tant que président de la Capa, je n'ai pas d'avis personnel sur les accords en question. Il y a des discussions entre le Conseil d'administration, la direction générale et les organisations syndicales. Il faut déjà que les gens se mettent autour de la table (...) Évidemment, quand on veut négocier, on essaie de le faire dans une certaine sérénité, et c'est la raison pour laquelle je demande, qu'à un moment donné, on cesse ces troubles, qu'on retrouve raison. Il y a encore un peu de temps et y a de la marge. Moi, je suis tout à fait favorable, bien sûr, à ce que ces discussions aient lieu le plus rapidement possible ».



La veille, le maire d’Ajaccio avait également envoyé un courrier de mise en demeure au secrétaire général du STC : « Depuis le 2 décembre 2025, du matériel roulant, propriété de la CAPA, affecté à l’exercice du service public de transport, est utilisé par votre syndicat et des membres de celui-ci à d’autres fins et détourné de son usage initial. Celui-ci est utilisé afin d’entraver des voies de circulation et porte gravement atteinte à l’ordre public. Au titre de mes prérogatives de pouvoir de police et afin de préserver la sécurité de la population je vous somme de cesser sans délai toute occupation du domaine public routier et de cesser toute entrave des voies afférentes ».



Contactés par notre rédaction, les responsables syndicaux STC demeuraient injoignables ce mercredi après-midi.