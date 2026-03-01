​Grève aux urgences d’Ajaccio : la mobilisation se poursuit, les soignants appellent à un rassemblement devant la préfecture

Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 17 Mars 2026 à 14:00

En grève illimitée depuis le 10 février, les personnels des urgences de l’hôpital d’Ajaccio maintiennent la pression. Ils appellent à un rassemblement jeudi 19 mars devant la préfecture pour exiger des mesures concrètes et immédiates face à une situation qu’ils jugent toujours « indigne ».