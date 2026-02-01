​Gianni, la voix ajaccienne révélée par The Voice, dévoile son premier single engagé « Seul sur le banc »

Quelques mois après avoir conquis des millions de téléspectateurs lors de la finale de The Voice, Gianni Carello ouvre un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Le chanteur ajaccien de 20 ans a dévoilé, le 6 février dernier, son tout premier single, « Seul sur le banc », une chanson pop-électro autobiographique inspirée de son vécu et porteuse d’un message universel.



Révélé au grand public lors de la saison 2025 de l’émission de TF1, où il avait atteint la finale sous le coaching de Zaz, Gianni s’était distingué par sa voix cristalline et son intensité émotionnelle. « Le fait d’avoir fait The Voice a permis de me dévoiler et de me montrer à la France entière. Je suis sorti de ma zone de confort […] Je suis quelqu’un qui chante avec les tripes », confie-t-il aujourd’hui. Une expérience fondatrice qui lui a donné confiance et légitimité pour poursuivre sa vocation artistique.



« Seul sur le banc », un titre autobiographique et engagé



Avec ce premier single, Gianni fait le choix d’aborder un sujet qui lui tient particulièrement à cœur : le harcèlement scolaire. Derrière une mélodie plus rythmée qu’à son habitude, l’artiste livre un texte intime, inspiré de sa propre histoire. « On a choisi de débuter avec ce titre […] car c’est ce que j’ai vécu. J’ai vraiment envie que cela s’arrête, je défends cette cause », explique-t-il. Loin de céder à la noirceur, le jeune chanteur revendique aussi un message d’espoir : « Je veux dire aux personnes qui se reconnaissent dans ce titre qu’elles ne sont pas seules, que leurs différences sont une force. »



Cette chanson marque la volonté de transformer la douleur en énergie créative et de tendre la main à celles et ceux qui traversent des épreuves similaires. Un signal fort, fidèle à l’univers artistique que Gianni développe depuis ses débuts.



Un album intime et un retour attendu sur scène à Ajaccio



Originaire d’Ajaccio, Gianni reste profondément attaché à sa terre natale. Son parcours dans The Voice, qu’il abordait initialement avec l’objectif d’atteindre les « live », l’a finalement mené jusqu’à la finale, une progression qu’il décrit lui-même comme une surprise. Sa rencontre avec la chanteuse Zaz a également été déterminante. « On a eu une très belle connexion, on est toujours en contact, elle m’a donné plein de bons conseils », souligne-t-il. Aujourd’hui, entouré de professionnels reconnus, dont Pascal Reva et Jean-Félix Lalanne, Gianni affine son identité artistique et pose les bases d’une carrière qu’il souhaite authentique et sincère.



Ce premier single n’est d'ailleurs que le prélude d’un projet plus vaste. Un album, actuellement en préparation et attendu au printemps 2026, promet de plonger dans l’intimité du jeune artiste. « C’est un album très personnel […] avec des paroles qui sont du vécu, de mon enfance jusqu’à maintenant. Un album qui retrace le chemin que j’ai parcouru », annonce Gianni.



En attendant sa sortie, le public ajaccien aura l’occasion de retrouver l’enfant du pays sur scène lors d’un concert prévu à la fin du mois de mars à l’Espace Diamant, une date symbolique qui marque son retour à la maison après une révélation nationale.



Avec « Seul sur le banc », Gianni ne signe pas seulement un premier single : il affirme une identité. Celle d’un jeune artiste qui transforme ses blessures en force et qui, à seulement 20 ans, incarne déjà une voix nouvelle de la scène française. Entre émotion, sincérité et engagement, l’Ajaccien trace désormais sa route, avec la promesse d’un avenir musical à suivre de près.