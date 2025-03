​Cris, tensions et invectives : la séance du conseil municipal d’Ajaccio sur le vote du budget dérape

À un an du scrutin municipal, le vote du budget primitif 2025 de la Ville d’Ajaccio, dernier de la mandature, s’est déroulé dans une atmosphère électrique. Les échanges se sont d’abord tendus lors de la présentation du rapport annuel de la SPL Ametarra, avant de franchement s’enflammer au moment du budget, exposé par Pierre Pugliesi, adjoint aux Finances. « Malgré une nette baisse des dotations, notamment de la Collectivité de Corse, nous maintenons le cap des investissements avec près de 28 millions d’euros programmés sur 2025, a-t-il souligné. Entre 2015 et 2025, plus de 285 millions d’euros ont été investis par la Ville, dont 130 millions en aménagements urbains et voiries. Ajaccio n’a plus du tout le même visage depuis notre arrivée. » Le budget fait également apparaître une hausse des charges de personnel de 4,9 % — « pour des raisons exogènes » — et une épargne brute à 7,3 %. Avec une dette évaluée à 86 millions d’euros, la capacité de désendettement est fixée à dix ans. « Nous avons tenu la barre malgré les difficultés », a conclu l’élu.



« C’est un budget de campagne électorale ! »

L’opposition municipale ne partage pas cette lecture. Jean-André Miniconi a été le premier à contre-attaquer : « Je suis très inquiet. Les dépenses de fonctionnement augmentent, les recettes baissent. Votre épargne nette est négative. On ne peut pas accumuler les déficits chaque année sans réagir. Vous tenez grâce à la subvention de la CAPA, qui vous apporte 20 millions d’euros par an. »



Danielle Antonini s’est alarmée d’un « nouvel emprunt de 10 millions d’euros », d’une « hausse de 15 % des charges de personnel en trois ans » et de « subventions en constante augmentation pour la Muvistrada ». Pour elle, « tous les ratios se dégradent, la situation devient inquiétante et rien n’est fait pour infléchir la trajectoire. La Ville est au bord de la faillite. »



Jean-François Casalta, enfin, y voit une manœuvre électorale : « C’est un budget de campagne électorale ! On nous dit que tout va bien, mais nous avons une vision radicalement différente. Heureusement que vous investissez, c’est votre rôle. Mais tout repose sur la dette. Est-ce vraiment si vertueux ? » Et de conclure, cinglant : « Votre bilan est-il si positif ? Est-ce qu’on se loge mieux à Ajaccio ? Est-ce qu’on circule mieux ? Peut-on se garer facilement ? Non seulement ces problèmes persistent, mais ils se sont même aggravés. »