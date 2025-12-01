​Coupe de France - Le GFCA Volley éliminé par Chaumont

Le GFCA a été éliminé par Chaumont ce mardi soir en Coupe de France (photos Paule Santoni).
GFC Ajaccio – Chaumont 0-3
Evolution du score : 22/25, 20/25, 23/25
Complexe du Palatinu
900 spectateurs environ
Arbitre : Mr Sébastien Bouacharia et Mr Sylvain Carré
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Bultor, Talon, Neto puis Lacassie, Bouallegue, Socié, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Chaumont : Le Meur (libéro), Walsh, Wiltenburg, Henry, Toledo, Raptis, entraineur : Silviano Prandi
Opposé à Chaumont ce mardi soir au Palatinu, le Gazélec n’a jamais réussi à inverser la tendance et s’est incliné nettement 0–3. Une défaite sans appel qui marque la fin de l’aventure du club ajaccien en Coupe de France. Pour cette rencontre programmée seulement quatre jours avant un important match de championnat contre le Plessis Robinson, l’entraîneur Frédéric Ferrandez avait opté pour une rotation de son effectif. Plusieurs cadres – dont Lacassie, Patak et Bala – démarraient sur le banc, laissant la jeune garde gaziera affronter un adversaire revanchard. Car Chaumont, sèchement battu par le GFCA un mois plus tôt, affichait cette fois un tout autre visage.
Se reprendre en championnat samedi face au Plessis-Robinson
Dès les premiers échanges, les visiteurs prenaient la main et ne la lâchaient plus. Malgré un bon passage de Salles, Ajaccio devait concéder le premier set 22-25. La suite confirmait l’emprise haut-marnaise : supérieurs dans l’engagement, l’organisation et la maîtrise technique, les Chaumontais profitaient aussi des imprécisions locales pour emporter la deuxième manche 20-25.
Le troisième set offrait un semblant d’espoir. Avec l’entrée de Lacassie et Patak, le GFCA retrouvait un peu de stabilité et de percussion. Mais dans le money-time, Chaumont faisait encore la différence et concluait 23-25, scellant l’élimination du Gazélec. Pour Fred Ferrandez et ses joueurs, pas le temps de gamberger. L’objectif se déplace désormais vers le championnat, avec la réception du Plessis Robinson samedi,
