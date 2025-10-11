​Au bout de 30 heures de course, Robert Socquet remporte l’Infinity Trail de Porticcio

Robert Socquet remporte l'édition 2025 de l'Infinity Trail de Porticcio (photo Facebook de French Ultra Backyard)
Réaliser une boucle de 6,7 km en moins d’une heure, autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un coureur en lice ! C’est le nouveau concept et défi proposé par l’Infinity Trail, une épreuve originale organisée du côté de la rive sud d’Ajaccio par l’association Ultra Backyard Porticcio et Alain Mazoyer.
Depuis vendredi 12h, une centaine de coureurs, particulièrement courageux se sont élancés de la CCAS de Porticcio pour une boucle de 6,7 km autour de la station balnéaire. Au bout de 30 heures de course et de 201 km parcourus sous une chaleur accablante, c’est le Fréjusien Robert Socquet qui est resté le dernier debout ! Second d’une précédente épreuve du même acabit disputée sur le continent, le Varois habitué des courses au long format tenait particulièrement à remporter la manche insulaire, c’est désormais chose faite ! Il faut dire que l’Ajaccien Etienne Paillard, triathlète confirmé, lui a rendu la tâche difficile mais n’a pas réussi à boucler sa 29e boucle dans les temps impartis.
Une 2e manche en Corse en 2026
Alain Mazoyer, l’organisateur, savourait après un évènement ayant recueilli les faveurs des observateurs : « Cela a été une superbe expérience humaine avec des belles rencontres. Chaque participant est venu avec un objectif propre à lui : faire un semi, un marathon ou juste quelques boucles. L’ambiance a été très bonne et tout le monde a apprécié le parcours qui était somptueux ici à Porticcio avec la Tour de Capitello en fond. Les participants ont également été encouragés par les clients lorsqu’ils passaient devant les commerces de la commune, c’était extraordinaire. Je peux déjà annoncer qu’il y aura une deuxième édition l’année prochaine ! ».
Pas loin de lui, sous les tentes installées du côté du centre de vacances Marinca, Frédéric Morand, le créateur du concept en France, explique les raisons du succès de cette épreuve originale : « A l’époque, nous avions rencontré un trailer qui nous avait parlé de cette course qui se déroulaient déjà aux USA et en Irlande. Avec ma femme, on s’est dit que c’était une bonne idée, et nous avons donc lancé cette épreuve en France » avant de donner son avis sur les raisons du succès de ce concept : « On parle beaucoup des vainqueurs et du nombre d’heures qu’ils passent pour remporte une épreuve mais avant tout, il faut noter que c’est un format qui permet à tout le monde de repousser ses limites. On peut en faire 2 ou 10 boucles, tout le monde peut le faire ».
Le circuit national « Infinity Trail » compte aujourd’hui 12 épreuves (6 l’année d’avant) réparties sur l’ensemble de l’Hexagone, qui sont désormais complètes un an à l’avance. En 2025, l’épreuve a vu défiler plus de 2 000 participants au total.
