​Au bout de 30 heures de course, Robert Socquet remporte l’Infinity Trail de Porticcio

Une 2e manche en Corse en 2026



Alain Mazoyer, l’organisateur, savourait après un évènement ayant recueilli les faveurs des observateurs : « Cela a été une superbe expérience humaine avec des belles rencontres. Chaque participant est venu avec un objectif propre à lui : faire un semi, un marathon ou juste quelques boucles. L’ambiance a été très bonne et tout le monde a apprécié le parcours qui était somptueux ici à Porticcio avec la Tour de Capitello en fond. Les participants ont également été encouragés par les clients lorsqu’ils passaient devant les commerces de la commune, c’était extraordinaire. Je peux déjà annoncer qu’il y aura une deuxième édition l’année prochaine ! ».



Pas loin de lui, sous les tentes installées du côté du centre de vacances Marinca, Frédéric Morand, le créateur du concept en France, explique les raisons du succès de cette épreuve originale : « A l’époque, nous avions rencontré un trailer qui nous avait parlé de cette course qui se déroulaient déjà aux USA et en Irlande. Avec ma femme, on s’est dit que c’était une bonne idée, et nous avons donc lancé cette épreuve en France » avant de donner son avis sur les raisons du succès de ce concept : « On parle beaucoup des vainqueurs et du nombre d’heures qu’ils passent pour remporte une épreuve mais avant tout, il faut noter que c’est un format qui permet à tout le monde de repousser ses limites. On peut en faire 2 ou 10 boucles, tout le monde peut le faire ».



Le circuit national « Infinity Trail » compte aujourd’hui 12 épreuves (6 l’année d’avant) réparties sur l’ensemble de l’Hexagone, qui sont désormais complètes un an à l’avance. En 2025, l’épreuve a vu défiler plus de 2 000 participants au total.