​Appietto accueille ce week-end la 8e Nationale d’Élevage du cursinu

Les 4 et 5 octobre, le C lub du Cursinu organise la 8ᵉ édition de la Nationale d’Élevage du Cursinu sur le plateau Saint-Cyr, à Appietto. Une manifestation qui a lieu tous les deux ans avec pour objectif de valoriser le cheptel insulaire. « Le but de ce concours c’est de mettre la race en avant pour la sauvegarder », explique Lesia Fondacci, secrétaire du Club du Cursinu. « On s’est rendu compte qu’officiellement, il y a plus de cursinu sur le continent qu’ici alors que ce devrait être l’inverse. Tous les propriétaires auront l’occasion, ce samedi, de faire identifier leurs chiens et de passer un examen de confirmation par un juge affilié ».



Dès 9h30 ce samedi, les confirmations des chiens âgés de plus d’un an ouvriront le programme. Suivront, à partir de 10h00, les tests d’aptitudes naturelles (TAN) – sociabilité, troupeau et chasse – qui permettront d’évaluer les qualités instinctives des cursini. Les inscriptions pour ces épreuves se feront directement sur place. La journée se conclura par une soirée conviviale à partir de 19h30, offrant un moment d’échanges et de partage entre éleveurs et passionnés.