​Appietto accueille ce week-end la 8e Nationale d’Élevage du cursinu

Les 4 et 5 octobre, le Club du Cursinu organise la 8ᵉ édition de la Nationale d’Élevage du Cursinu sur le plateau Saint-Cyr, à Appietto. Une manifestation qui a lieu tous les deux ans avec pour objectif de valoriser le cheptel insulaire. « Le but de ce concours c’est de mettre la race en avant pour la sauvegarder », explique Lesia Fondacci, secrétaire du Club du Cursinu. « On s’est rendu compte qu’officiellement, il y a plus de cursinu sur le continent qu’ici alors que ce devrait être l’inverse. Tous les propriétaires auront l’occasion, ce samedi, de faire identifier leurs chiens et de passer un examen de confirmation par un juge affilié ».
Dès 9h30 ce samedi, les confirmations des chiens âgés de plus d’un an ouvriront le programme. Suivront, à partir de 10h00, les tests d’aptitudes naturelles (TAN) – sociabilité, troupeau et chasse – qui permettront d’évaluer les qualités instinctives des cursini. Les inscriptions pour ces épreuves se feront directement sur place. La journée se conclura par une soirée conviviale à partir de 19h30, offrant un moment d’échanges et de partage entre éleveurs et passionnés.
Dimanche, la journée des distinctions
Le lendemain, place au moment fort de l’événement : la Nationale d’Élevage proprement dite. Dès 9h30, le juge mandaté par la Société Centrale Canine procédera au jugement des différentes classes. Les chiens seront observés en statique et en mouvement, afin de mesurer leur conformité au standard de la race.
L’après-midi, à partir de 14h30, se dérouleront les jugements du ring d’honneur avec les prestigieuses distinctions : lots d’élevage, lots de reproducteurs, paires et couples, meilleur baby, puppy, vétéran et champion, meilleure tête (avec un trophée en verre), meilleur jeune, qui recevra le Trophée André Padovani, meilleure femelle et meilleur mâle, meilleur chien de la Nationale d’Élevage À l’issue de la journée, deux CACS (Certificats d’Aptitude de Conformité au Standard) seront décernés – un pour un mâle et un pour une femelle – leur offrant la possibilité de concourir lors du Salon International de l’Agriculture. Chaque propriétaire recevra un tee-shirt commémoratif de l’édition 2025, et de nombreux flots et trophées récompenseront les chiens les plus prometteurs.
Présent sur l’île depuis le XVIe siècle, le cursinu accompagnait les troupeaux, gardait la bergerie et la maison de son maître. À l’ordre, il prenait les bêtes ou courait le gibier. Cette polyvalence et son insularité en font un chien particulier, qui est aujourd’hui utilisé le plus souvent pour la chasse au sanglier.
