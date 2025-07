​Ajaccio : un futur écoquartier ambitieux sur le site de la Miséricorde

Le futur quartier comptera ainsi 781 logements, dont 40 % en habitat social ou intermédiaire, afin de répondre aux besoins de toutes les générations, des étudiants aux familles. Un campus de formation verra le jour dans le bâtiment principal de l’ancien hôpital, entièrement réhabilité, et rassemblera divers acteurs de la formation autour des métiers d’avenir liés au territoire. Un équipement multisports de 2 700 m² est également au programme, avec des espaces adaptés aux pratiques sportives et associatives. 900 m² de commerces, des bureaux modulables, un Hôtel métropolitain de 6 000 m² et la pérennisation de la crèche existante viendront compléter l’offre de services de proximité.



L’épineuse question de la destination des logements

Une présentation du projet saluée à l’unanimité et notamment par l’opposition, qui a cependant tenu à insister sur l’importance de réserver ces futurs logements pour les Ajacciens. Pour Julia Tiberi : « La construction de logements est un aspect positif. Il y a des jeunes et des familles qui ne peuvent plus habiter sur Ajaccio. Il faudrait que les logements prévus profitent aux Ajacciens et notamment ceux aux revenus modestes. Il serait intéressant d’utiliser les nouvelles dispositions législatives via le PLU, notamment afin de réserver ce secteur à destination uniquement des résidences principales pour éviter la prolifération des meublés de tourisme. Nous pourrions être précurseurs en donnant la priorité aux Ajacciens ! ». Jean-François Casalta ajoute : « L’option de créer des logements et des commerces est un parti pris et nous n’y sommes pas contre. Mais, pour nous le pari sera réussi si le côté environnemental et végétal est réussi. Le principe du zéro artificialisation des sols est primordial : pas de constructions là où il n’y a pas de béton, c’est essentiel et on y tient vraiment ! ». Danielle Antonini a tenu à rappeler « que ce site de l’ancien Hôpital de la Miséricorde est chargé d’histoire et il est crucial que ces constructions s’intègrent harmonieusement dans le paysage urbain existant et qu’elles reflètent l’architecture de notre pays. C’est aussi une opportunité historique de redynamiser notre centre-ville ». La future destination des logements, un sujet auquel a voulu répondre et rassurer le Maire d’Ajaccio : « On veut organiser le retour des familles d’actifs en centre-ville. On a acté que beaucoup d’Ajacciens sont allés vivre en périphérie ces dernières années ! ».



Un grand parc urbain et 1 500 places de stationnement

Outre les logements et équipements structurants, le parc de la Pietrina, véritable balcon vert sur le golfe d’Ajaccio, viendra prolonger naturellement le quartier, offrant promenades, bassins paysagers et zones de fraîcheur. Pour faciliter l’accès tout en limitant l’usage de la voiture, un parking relais de 500 places publiques et des cheminements doux favoriseront les mobilités alternatives. Après une première phase de concertation en 2022, la Ville relance dès l’été 2025 un nouveau cycle participatif : balades urbaines, ateliers, réunions publiques et plateforme numérique permettront aux Ajacciens de s’impliquer dans la définition des espaces publics et de la vie de quartier. La création officielle de la ZAC (Zone d’aménagement concerté) prévue pour 2026, marquera ainsi le lancement opérationnel de cette requalification stratégique.