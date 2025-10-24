​Ajaccio : La grande roue de la Place Miot, c’est fini ! Le parking gratuit rouvre ses 120 places

D’une hauteur de 40 mètres de haut, elle a fait le bonheur des Ajacciens mais aussi des touristes durant une année complète. Initialement installée pour les fêtes de Noël, depuis novembre 2024, la grande roue d’Ajaccio était finalement restée ouverte bien plus longtemps que prévu. Comme l’indique Christophe Mondoloni, adjoint à la Ville d’Ajaccio en charge des festivités : « l’exploitant avait formulé une demande d’AOT du domaine public pour pouvoir l’exploiter toute l’année (avril à octobre 2025) et payait ainsi une redevance à la Ville en ce sens. L’AOT prenait fin et finalement il n’a pas souhaité poursuivre l’aventure plus longtemps ».



« Une bonne opération pour la Ville d’Ajaccio »



Baisse de la fréquentation en ville, avec les travaux de la place Diamant, période touristique plus creuse et moindre intérêt des Ajacciens font partie des raisons évoquées : « Cette attraction est gérée par des forains qui ont l’habitude de changer de ville au gré des demandes. Il se peut aussi que la société ait été sollicitée par une grande ville nationale pour les fêtes de Noël. D’habitude, ce sont d’ailleurs les communes qui rétribuent les forains pour avoir une installation de ce type dans leur ville. Dans le cas d’Ajaccio, nous avons attribué une AOT et nous avons récupéré une redevance annuelle, c’était vraiment une bonne opération pour la Ville ».



Durant son installation, la Ville d’Ajaccio a pu bénéficier d’un retour sur image important notamment suite à la visite du Pape, qui n’était pas prévue initialement. « Nous avons pu avoir des images de toute beauté lors de cette visite avec des milliers de personnes rassemblées au pied de la grande roue, pour des millions de vues sur les réseaux sociaux », souligne Christophe Mondoloni. Pour bénéficier d’une vue imprenable sur Ajaccio et son golfe, les visiteurs pourront toutefois maintenant se consoler en se rabattant sur les points de vue offerts par le téléphérique Angelo.



Le départ de la grande roue coïncide, par le hasard du calendrier, avec la réouverture du parking gratuit de la place Miot, depuis ce lundi : « La bonne nouvelle, c’est que nous récupérons au total 120 places de stationnement, disponibles en centre-ville, pour faciliter les déplacements, avant la réouverture du parking de la place Diamant », détaille l'adjoint. Accessible 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, il permettra de faciliter les déplacements et d’améliorer le confort des résidents comme des visiteurs, dans un secteur également en tension au niveau du stationnement.