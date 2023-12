​À Bastia, les achats de Noël démarrent timidement

Chez JouéClub, rue Napoléon, la boutique connaît un regain d’activité depuis le début de la semaine. Un des employés détaille : « On commence à avoir du monde, mais c’est plus tardif que l’an dernier. Des clients passent pour réserver un cadeau sur les listes de Noël que l’on propose. » L’équipe se prépare au rush des derniers jours : « Surtout le 24 au matin quand les clients viendront récupérer les cadeaux de ces listes. Ça va encore être la folie ! » D’ailleurs JouéClub a prévu du renfort, un stagiaire est même préposé à l’emballage des cadeaux. Effectivement, le temps de poser trois questions aux employés, une dizaine de clients se sont relayés au comptoir après avoir déambulé dans la boutique décorée pour l’occasion.



Un peu plus loin, chez Umani, la mise en bouche, les achats ont également débuté : « Ce matin, nous avons pris pas mal de commandes, des cadeaux d’entreprises surtout. » L’associé de cette boutique qui propose épicerie fine et produits Corse, également gérant du bar à fromage A Tinella juste en face, précise : « Pour le moment, les clients sont plutôt cadeaux qu’alimentaires. Pour nous, le rush commence une semaine avant Noël ! »



Du côté des vêtements, rue Campinchi comme Napoléon, l’activité est plutôt calme. « Les vêtements ne sont plus une priorité, les gens pensent d’abord aux produits de bouche et aux jouets. On vient après, détaille un commerçant. L’été, c'est plus vivant. On se demande parfois s’il ne faut pas fermer l’hiver. Nos clients évitent le centre-ville, ils ont du mal à se garer et trouvent tout ce qu'il faut en périphérie. On n'est pas vraiment à la fête. »