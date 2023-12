​« Prix de l’Excellence économique » : trois jeunes lycéennes insulaires récompensées

La Banque de France et l’Inspection générale d’économie et gestion s’associent maintenant depuis 4 ans pour organiser le prix de l’Excellence économique. Ce prix consiste en une épreuve écrite de 4 heures. Il s’adresse à tous les élèves volontaires de terminale STMG et vise à ce que les concepts économiques servent de moteur à leur entraînement intellectuel, dans l’esprit du Concours général des lycées.

Le sujet porte toujours sur le programme d’économie de la classe de première et de la classe de terminale STMG. Cette année, à partir d'un dossier documentaire, les élèves ont traité un sujet d’actualité : "Les politiques économiques face aux enjeux de la rareté" sous la forme d’une dissertation. Jean-Luc Chaussivert, Directeur régional de la Banque de France de Corse, depuis un an, expliquait ce matin aux élèves, parent et professeurs, présents, l’objectif de ce concours : « Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à cette épreuve, durant 4 heures, sur un sujet qui ne fait pas particulièrement rêver, mais qui est particulièrement d’actualité à savoir la rareté des ressources. Certains pensent que ces sujets n’intéressent pas ou du moins que des spécialistes. Il y avait 1 600 inscrits lors de la 1re édition, cette année, et 9 600 pour cette 4e édition. Beaucoup ont eu le courage de s’inscrire et d’affronter l’épreuve de la note. Mais il fallait aussi du plaisir, car ce sont des volontaires qui y ont participé. Je félicite les 3 lauréats de l’Académie de Corse. Nous sommes ravis de participer à ce prix et de travailler avec les jeunes. L’objectif c’est de les sensibiliser à ce fonctionnement économique au sein duquel nous vivons ».

Au niveau national, 9467 lycéens et plus de 490 lycées se sont inscrits à la quatrième édition 2023-2024. Ils représentent les 33 académies. Les élèves ont composé en novembre. Dans chaque académie, les copies sont évaluées et classées par une commission réunissant des représentants de la Banque de France et de l’Éducation nationale. Les trois lauréats de chaque académie sont distingués par ordre de mérite.



Jean-Philippe Agresti retenu pour obligations professionnelles, c’est Jean-Paul Quilicchini, son Directeur de cabinet, qui était présent lors de la remise des prix : « Il n’est pas anodin pour des élèves de terminale, au vu de leur charge de travail, de participer à cette épreuve. C’est un prix qui vise à promouvoir l’excellence. Cette réussite est exemplaire. C’est une entreprise collective, auxquels participent les professeurs, mais aussi les parents. La première des lauréates va pouvoir concourir au niveau national. C’est une fierté pour l’Académie de Corse d’accompagner ces lycées dans ce concours. C’est aussi une étape qui permet de se projeter vers le palier supplémentaire que représente Parcoursup ».



En Corse, 3 lycées et 30 candidats ont concouru et 3 lauréates ont été primées : Mandy Grazzini, élève en terminale STMG au lycée de Balagne, remporte ainsi le premier prix : « Je suis très fière d’avoir remporté ce concours dont le sujet n’était vraiment pas facile ! C’était un peu dur à comprendre au début, mais je m’en suis pas mal sorti au final ». Sa copie est qualifiée pour l’étape nationale. Une commission nationale, présidée par le Directeur de l’éducation financière à la Banque de France et un Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche du groupe économie et gestion, évaluera les copies et désignera en mars prochain les trois lauréats nationaux. La 2e lauréate est Marie Vitali, élève de terminale STMG du lycée Fesch tout comme Léana Magnani, troisième du concours. Les lauréates ont bénéficié de fournitures scolaires, de bons d’achat et de billets d’entrée pour une visite à la Cité de l’Économie de Paris.

Un certificat de réussite au concours mentionnant leur rang sera envoyé aux trois lauréates académiques. Une attestation de participation sera également envoyée à tous les participants ayant composé. Ces documents pourront être valorisés dans le cadre de dossiers de poursuite d’études post-bac sur Parcoursup.