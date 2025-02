« Vivez la montagne en toute sécurité ! »

Charles Monti le Dimanche 2 Février 2025 à 15:22

Joline, Edgar et Sébastien ne pensaient pas à l’accident quand ils ont chaussé leurs skis... Pourtant, chacun d’eux a vécu une mauvaise expérience qui aurait pu être évitée en adoptant les bons réflexes. Découvrez leurs histoires et profitez des conseils avisés des professionnels de la montagne avec le programme vidéo « Vivez la montagne en toute sécurité ! » que vous propose l’Institut national de la consommation (INC), avec le soutien du Gouvernement.