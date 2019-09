« Agissons contre la cherté des carburants en Corse » dénonce une fuite d'hydrocarbures au dépôt pétrolier de Lucciana

Ce dimanche interrogé par nos soins le collectif « agissons contre la cherté des carburants en Corse » a confirmé le contenu de son post.

"La fuite nous le savons a eu lieu. Comme nous l'avons écrit, on a constaté une baisse des approvisionnements via tanker ces dernières semaines. Ensuite, il y a eu un ballet de camions inhabituel (des témoins nous ont alertés) et l'un des chauffeurs a parlé d'une fuite " non négligeable"" souligne le collectif.

"Cette information nous a été confirmée par des sources sûres. Il y a la préfecture une service de la protection civile qui suit les installation qui stockent des matières dangereuses. La base de données Aria (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie les incidents qui se produisent dans ce type d'installation. La dernière en date remonte pour Lucciana au 28 avril 2011. Mais nous ne savons pas avec quel délai est renseignée cette base de données" précise encore le collectif "agissons contre la cherté des carburants en Corse".





"D'où nos deux questions.

Comment n'a t-on pas une information plus transparente quand il se produit ce type d'incident?

Le groupe Rubis a, de manière constante, évoqué des investissements réalisés dans les dépôts, a priori ces investissements n'ont pas été de nature à éviter ce type de fuite."



Les membres du collectif attendent des réponses.