 A Notte di A Memoria : la Relève des Gouverneurs célèbre sa 39e édition

L’origine de la manifestation remonte au 600e anniversaire de la ville de Bastia, célébré par la publication d’un livre retraçant son passé. C’est en visionnant un diaporama au musée de Bastia, évoquant un texte de 1671 traduit par le chancelier du royaume, Angelo Francesco Luri, que Jean-Baptiste Raffalli, président du Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine et instigateur de la manifestation, découvre le récit originel de la Relève. Le cortège partait du palais vers le port, le bateau du gouverneur restait au large en attendant qu’une felouque arrive avec son successeur.



Jean-Baptiste, qui voulait créer un spectacle historique, se remémore les paroles de l’ancienne conservatrice du musée de Bastia lui ayant dit : « Voilà, vous voulez un spectacle historique, regardez, là vous l’avez sous les yeux. » Et c’est ainsi qu’ils ont commencé à commander, à louer des costumes et à faire la première relève, qui a eu lieu en 1988. Depuis, l’événement ne cesse d’attirer des spectateurs : « En croyant que c’était juste pour animer la ville, on a inventé un produit touristique sans le savoir », poursuit-il, avant d’insister sur sa dimension familiale : « Ça fonctionne de mieux en mieux parce que c’est intergénérationnel maintenant. On a des gens qui viennent et qui disent : mon grand-père le faisait, ma grand-mère le faisait. »