XXVIe IsolaMondo : Un voyage à la découverte de la Corse, de la Sardaigne et de l'ile d'Elbe

Ce dimanche 19 novembre, la flottille d'IsolaMondo entamera enfin sa navigation pour la XXVI^e Aventure



La route de cette nouvelle aventure maritime et des rencontres prévoit de traverser les îles d'Elbe, de Corse, de Sardaigne et de La Maddalena. Les 31 participants se préparent à des journées intenses, avec de longues navigations, des excursions, des visites et surtout des rencontres avec d'autres jeunes insulaires.

Les équipages se retrouveront à 15h30 au Club del Mare à Marina di Campo, avant d'embarquer sur trois voiliers de 50 pieds : le Bamboo de la Fondation Exodus sous le commandement de Federico Theill, Alba et Keplero de l'Association Opificio sous le commandement respectif d'Alberto Pedrini et Giorgio Arimondi. Les embarcations navigueront vers Porto Vecchio, Bonifacio, Castelsardo, La Maddalena et Bastia avant de revenir à Elbe dans le port de Marina di Campo le dimanche 26 novembre.