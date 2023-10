Visite du Président de la République en Corse : la réaction d'Ecologia Sulidaria

Le communiqué







ECOLOGIA SULIDARIA prend acte de la reconnaissance par le Président des

« spécificités de la communauté insulaire – historique, linguistique et culturelle » donc,

en somme, de l’existence du peuple corse.

Le Président admet que la réponse à ce moment qu’il qualifie lui-même d’historique

ne peut être que « politique ». Par conséquent, il annonce l’entrée de la Corse dans

la Constitution, et à la suite, la promulgation d’une loi organique. Il ajoute que cette

évolution aura un caractère de « progressivité ».

Si ces premiers points répondent à l’attente d’Ecologia Sulidaria, le flou règne sur

la « future capacité à définir des normes ».

Le discours consensuel, caractéristique du « en même temps » cher au Président,

permet à chacun d’entendre ce qui lui convient, dans une optique minimaliste justifiée

par le besoin d’une majorité au Parlement.

Plus inquiétant, le Président fait siennes les demandes de la droite insulaire,

pourtant minoritaire, en évoquant l’éventuelle territorialisation de l’Assemblée de Corse,

qui constituerait, avec un rôle accru pour la Chambre des territoires et la métropolisation

d’Aiacciu, une régression certaine de la démocratie dans notre île vers la mise en place

de « super Conseils généraux ».

En matière de sécurité, domaine régalien par excellence, il fait cette surprenante

promesse – en forme d’aveu – que « l’État n’aura donc plus jamais aucune faiblesse »

face à la criminalité organisée. Ecologia sulidaria attend donc que les Préfets agissent en

conformité avec cet engagement, en mettant fin notamment aux constructions illégales,

ou en soutenant une politique des déchets dégagée de toute pression et conforme à la

Loi (qui exclut le financement par l’État des centres de tri mécano-biologique).

Avec pragmatisme mais avec prudence, ECOLOGIA SULIDARIA reconnaît

l’avancée incontestable, et apportera sa contribution vigilante et exigeante à la

construction d’une autonomie réelle et à la création d’une architecture institutionnelle

de notre île réellement démocratique.