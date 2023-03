Une belle collecte de sang à la base aérienne 126 Ventiseri-Solenzara

La collecte de sang organisée ce matin à la Base aérienne 126 s'est avérée être un franc succès. 53 donneurs, dont 17 nouveaux, se sont engagés et ont permis de collecter 50 poches de sang. "Nous remercions les militaires et les personnels de la base pour leur soutien et nous félicitons l'équipe médicale et les bénévoles de l'ADSBPO pour leur dévouement et leur travail acharné. Grâce à leur aide, nous avons réussi à sauver des vies et nous leur sommes très reconnaissants pour leur engagement envers cette noble cause." affirme Jacques Sculteur président de l'ADSBPO de la plaine orientale.