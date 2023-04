Un spectacle de cirque ce vendredi 21 avril à Vico

L'association balanine Emma Laboratoire culturel a le plaisir de vous convier Vendredi 21 avril à 19h au couvent de Vico à assister au spectacle de cirque des jeunes du séjour franco-allemand "Côte à côte".



Ce spectacle est le fruit d'une aventure franco-allemande mêlant cirque et théâtre.

25 jeunes corses originaires des 4 coins de l'île et allemands venus d'un village au bord de la mer baltique se sont retrouvés pour une semaine au couvent de Vico pour pratiquer le cirque et le théâtre et découvrir la langue et la culture de l'autre.

Cette rencontre est la seconde pour ces jeunes qui s'étaient retrouvé l'été dernier en Allemagne. Emma Laboratoire culturel est partenaire d'association allemande Karlkhorster Kinderkram eV

Sur scène les jeunes artistes : Achille, Andria, Anghjula, Antonin, Audrey, Betina, Charles, Chiara, Dorothea, Ella, Elise, Gabriel, Helena, Inga, Isabel, Lilia, Lisa, Max, Nathan, Oliver, Pierre, Thea, Tinka, Vincent, Virgil