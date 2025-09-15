« Symbolique et évolution de la tête de Maure du XIVe au XVIIIe siècle » : Une conférence de Michel Vergé Franceschi.

Ce jeudi 18 septembre à 18h à l’auditorium du Musée, l’association « Les amis du musée », avec le soutien de la Mairie de Bastia, propose sa 1ère conférence de la saison. Thème de celle-ci : La tête de Maure, la Bandera, sa symbolique et son évolution au fil des siècles. Michel Vergé Franceschi apportera son éclairage sur le sur le sujet. Michel Vergé Franceschi est historien, professeur émérite des universités, spécialiste de l'histoire de la marine française des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, ainsi que de l'histoire de la Corse.