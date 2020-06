Saint-Florent : le cinéma de plein air ouvre ses portes

Après les salles de Corse, c’est au tour des cinémas de plein air de rouvrir. Habituellement fermés hormis les deux mois d’été, ils ont de fait, pour le moment, pas été impacté par le COVID19. Même si la saison s’annonce plus faible que les années précédentes en terme de fréquentation touristique, Michèle de Bernardi qui gère le Simplexe de Saint Florent, croit en cette ouverture. Après 3 mois sans cinéma, les spectateurs ont envie de voir ou revoir des films sur grand écran, sachant que les cinémas de plein air propose la reprise des grands succès de l’année, de nouveaux films et des soirées événements.



La directrice du Simplexe, qui gère également le Studio à Bastia et le 7e art de Furiani, vient de dévoiler le programme de cette semaine de reprise :

Mercredi 24 juin : Jumanji : Next Level avec Dwayne Johnston

Jeudi 25 juin : Invisible Man avec Élisabeth Moss

Vendredi 26 juin : Sonic le film

Samedi 27 juin : En Avant des studios Pixar

Dimanche 28 juin : La Bonne Epouse avec Juliette Binoche

Lundi 29 juin : L'appel de la Forêt avec Omar Sy

Mardi 30 juin : De Gaulle de Gabriel Le Bomin



Les séances ont lieu chaque soir à 21h45 jusque fin juillet puis à 21h30 en août. Suivant la météo, le cinéma restera ouvert jusqu’au 10 septembre.