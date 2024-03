Rencontre-dédicace avec Sylvie Orsini à la Médiathèque de Castagniccia Mare è Monti, Folelli

Une rencontre-dédicace est organisé avec Sylvie Orsini autour de son nouvel ouvrage "Thaddeus et le N'Graal" le vendredi 15 mars à 18 heures à la Médiathèque de Castagniccia "Mare è Monti" - I Fulelli



"Ce roman est une invitation à explorer les profondeurs de l'histoire, à questionner la nature de la foi et du sacré, et à s'émerveiller devant l'endurance de l'esprit humain face à l'inconnu. C'est une histoire de découverte, d'amitié et la quête inlassable d'une relique.

Alors si votre cœur bat pour l'aventure, si votre esprit brûle de résoudre les mystères de l'histoire, je vous convie à plonger dans les pages de "Thaddeus et le N'Graal". Ensemble, découvrons les secrets que recèle notre passé et les liens invisibles qui unissent notre destinée à celle des textes sacrés. Merci de m'accompagner dans cette aventure où chaque page est une porte ouverte sur la connaissance."



La rencontre sera suivie d’une dédicace avec ventes de livres