Référendum sur l’indépendance en Nouvelle -Caledonie : Fà populu inseme soutient les nationalistes Kanaks

Le communiqué



Alors que la situation épidémique ne cesse de s’aggraver en Kanaky - Nouvelle Calédonie, le haut-commissaire de la République a confirmé la tenue du référendum sur l’indépendance à la date du 12 décembre.Le Groupe Fà Populu Inseme apporte son soutien au FLNKS et à l’ensemble des nationalistes Kanaks, qui considèrent légitimement que, les conditions sanitaires et sociales ne sont pas réunies pour permettre la tenue de celui-ci dans la “sérénité et la paix”. Le gouvernement, ne peut une nouvelle fois, pour des intérêts électoralistes et dans sa logique jacobine, prendre en otage l’avenir de la Kanaky. Avec l’appel de non-participation des nationalistes, les résultats de ce référendum ne seront aucunement légitimes et risquent de fragiliser le processus de paix en marche depuis les accords Matignon-Oudinot de 1988.Nous réaffirmons donc notre totale solidarité à l’ensemble du peuple Kanak, qui mérite que toutes les conditions soient réunies pour décider sereinement de son avenir.