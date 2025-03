Pour répondre aux difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration, France Travail, la Mission locale, l’UMIH et leurs partenaires organisent à nouveau l’opération « restaurant éphémère ». Deux journées sont prévues, à Bastia le 26 mars et à Ajaccio le 28 mars.







Face aux tensions persistantes dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, les acteurs de l’emploi et les professionnels de la branche reconduisent cette année l’opération des « restaurants éphémères ». Le principe : une journée de mise en situation pour des candidats, dans un cadre réel de service et de cuisine, en présence de recruteurs.



Deux éditions sont programmées cette semaine : le mardi 26 mars à l’hôtel Ostella, à Bastia, et le jeudi 28 mars à l’hôtel Campo dell’Oro, à Ajaccio. Objectif affiché : permettre à des demandeurs d’emploi, débutants ou non, de se confronter aux réalités du métier et de valoriser leurs aptitudes face à des employeurs.



Les participants sont sélectionnés par France Travail et les Missions locales d’Ajaccio et de Bastia. Certains sont déjà en recherche active dans le secteur, d’autres viennent le découvrir. Encadrés par des professionnels, ils assurent en cuisine et en salle la préparation et le service d’un menu, sous l’œil de recruteurs attentifs aux compétences techniques, mais aussi au savoir-être.



L’initiative repose sur une collaboration entre plusieurs partenaires : France Travail, les Missions locales, l’Union des métiers de l’industrie hôtelière (UMIH), des restaurateurs locaux, ainsi que Promocash, qui fournit les produits et équipements nécessaires à l’exercice. Les chefs d’entreprise présents peuvent, à l’issue de la journée, proposer des formations, des stages ou des embauches.



Après une première édition jugée positive en 2023, les organisateurs espèrent à nouveau susciter des vocations et renforcer les liens entre les demandeurs d’emploi et les employeurs du secteur. L’enjeu est de taille dans une filière marquée par la pénurie de main-d’œuvre.